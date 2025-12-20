北車恐攻人魔「裝備不一樣」網驚：兇手不只一個？警揭「單兵作戰」真相

張文在北車放煙霧彈（左）與中山站砍人（右）時穿著明顯不一致，引發網友質疑「兇手不只一人」。翻攝照片

台北捷運昨日驚傳隨機恐怖襲擊，兇嫌張文先後在北車M7、M8出口及中山站南西誠品百貨公司砍殺民眾，最後棄械墜樓身亡。但有網友比對發現張文前後兩波攻擊照片發現穿著不一樣，臉書粉專「Mr.柯學先生」也貼出對比照，質疑張嫌在兩處犯案現場的裝備與體態「判若兩人」，引發網友瘋傳「兇手有兩人？」疑點。對此北市警專案小組凌晨強調，警方已清查監視器畫面，確認兩波攻擊都是張文所為的「單兵作戰」。

「Mr.柯學先生」曬出對比照指出，張嫌在北車作案時裝備較精簡，但轉戰中山站誠品時，身上竟離奇多了手腕與小腿護套，發文質疑「恐攻同時還有空換裝？實在令人費解！」不少網友隨即化身鍵盤偵探，留言驚呼：「我看左邊瘦、右邊壯」、「墜樓急救時護具又不見了」、「感覺是兩個人」，甚至懷疑有共犯接應。

廣告 廣告

針對網路熱議的「分身陰謀論」，北市警專案小組連夜調閱上百支監視器回擊。警方指出，張嫌自本月17日入住南京東路商旅後，從縱火到北車、中山站作案，全程均是獨來獨往，未與任何人交談。至於裝備差異，警方研判張嫌在北車第一波攻擊後，又回到中山站旅館換裝，改以刀械與戰術背心「全副武裝」穿上身，才導致視覺上有體態與護具的落差。

警方還原追捕現場指出，中山分局員警在南西誠品外目擊張嫌行兇後，隨即與保全衝入內追緝。張嫌逃至頂樓見無路可逃，竟主動丟下刀械、卸下戰術背心與護套，假意配合藉此鬆懈警力。

就在警方準備衝上前逮捕時，張嫌突轉身從頂樓墜落至一樓停車場，送醫不治。警方強調，雙方並未發生扭打，現場遺留的護具與背心已由鑑識小組帶回，證實為張嫌個人行為，呼籲大眾勿過度揣測，造成不必要的社會恐慌。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



回到原文

更多鏡報報導

北車中山恐攻驚魂！27歲男化身「煙霧殺人魔」 汽油彈縱火隨機砍人釀4死9傷

都是單名！捷運史上三起喋血案恐怖巧合 網揪嫌犯「驚人共同點」

北市恐攻兇嫌張文父母現身！ 坦言「2年沒聯絡、不知他在做什麼」