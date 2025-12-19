北車恐攻奪4命！張文犯前4次縱火 北市警「早已鎖定」可惜撲空
北車恐攻奪4命！張文犯前4次縱火 北市警「早已鎖定」可惜撲空
台北市昨天晚上發生恐怖攻擊事件，27歲男子張文持煙霧彈、汽油彈攻擊至今已釀4死5傷，專案小組釐清發現，張文是有備而來，明明是桃園人，卻北上在中正區公園路租屋，又疑似早準備好連續犯案，選在第二案發地點的南西誠品店旁的千慧旅館投宿，警方在他投宿房間裡查扣25瓶汽油彈、1把長刀、2個平板電腦、面罩、護具等用品，「火力」十分可觀。
警方調查，張文因遷戶籍未申報，導致教召令無法送達，今年7月被桃園地檢署發佈妨害兵役通緝，張文早在今年1月就在公園路租屋；期間張文疑似為了掩人耳目、怕被警方盯上，17日花錢入住南西誠品店對面街道的千慧旅館「備戰」。
張文19日下午3點多連續在林森北路、長安東路一段等3處放火，短短14分鐘內就放了6個汽油桶縱火，北市警消獲報趕抵，緊急撲滅，共燒毀1輛汽車，2輛機車和雜物，所幸無人受傷。
張文連續縱火後，下午4點多返回公園路租屋處縱火，燒毀3樓陽台雜物，他在住處縱火後，直接帶著長刀、拉著裝有大量煙霧彈和汽油彈的小行李箱步行至M7出口，一走下樓就直接開始犯案，邊走邊扔擲煙霧彈。
中山警方當時獲悉連續縱火案時，就認定怪異，機警調閱監視器畫面追人，發現張文騎乘自己的機車犯案，根據車牌資料發現他是通緝身分，索性直接至他桃園市戶籍住處抓人。
中山分局中山一派出所派兩名警員開車南下，孰料期間張文直接在台北車站丟煙霧彈，警方高度懷疑嫌犯是同一人，到了桃園市之後，交叉釐清確認就是張文犯案，過不久得知張文轉往北捷中山站犯案後墜樓，直接開車載張文家屬北上製作警詢筆錄。
