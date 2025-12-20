北車恐攻奪4命！館長曝「捐款計劃」開轟：張文是惡魔

館長痛斥張文是惡魔。（圖／翻攝自館長惡名昭彰YouTube頻道）





27歲凶嫌張文昨（19）日在北捷台北車站、中山站商圈隨機殺人，包含張文在內共4人死亡，多人受傷；恐怖攻擊事件引爆民眾恐慌，「網紅」館長陳之漢發聲痛斥：「反正這個人就是惡魔來著！」27日回台後，會請助理小宇送出慰問，規劃捐一筆款項給罹難者家屬：「盡棉薄之力。」

針對昨日晚間北市商圈爆發無差別殺人案件，館長在直播中有感而發：「今天是台灣發生很多破事的一天，看了很無奈，這個人無怨無仇隨機殺人，真的是他x的有夠扯的！」

館長痛斥有關單位沒有做好管制網購規範，直言台灣就是不該合法持有煙霧彈、槍枝、長刀等武器：「這種恐怖攻擊的東西，台灣竟然在網路上可以買得到，這個有關單位到底在幹嘛？要檢討。」



