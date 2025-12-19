北車恐攻嫌犯張文非隨機犯案 先縱火燒租屋處「調虎離山」

嫌犯張文犯案前先縱火燒租屋處，隨即到台北車站丟煙霧彈。李依璇攝

台北捷運台北車站M8出口19日下午發生煙霧事件，引發民眾恐慌，最新調查指出，涉案嫌犯張文行動心思相當縝密，疑似刻意利用「調虎離山」手法分散警消注意力後再犯案。

據了解，張文在犯案前，先於公園路一帶的租屋處縱火，警消獲報後立即趕往現場滅火處理，警力因此被引開。就在警消忙於處理火警之際，張文隨即拉著行李箱前往台北車站，並在捷運M8出口處丟擲不明煙霧物品，造成現場瀰漫濃煙。

突如其來的煙霧讓不少民眾誤以為發生火警，驚慌逃離現場，警方隨後封鎖出口周邊展開搜索。一名民眾疑似吸入過量不明煙霧倒地，當場接受CPR急救並送醫治療。

警方指出，嫌犯行徑顯示事前疑有縝密規劃，不排除刻意製造多起事件混淆視聽，目前已調閱周邊監視器畫面，全力釐清案發動機與完整犯案過程，相關案情仍待進一步調查。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



