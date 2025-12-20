北車恐攻店家緊急撤離！「拔電源帶現金」逃命 業績暴跌一倍

台北車站日前發生恐怖攻擊事件，凶嫌張文在地下街B1區域丟擲煙霧彈，造成現場一片混亂。根據附近店家監視器畫面顯示，事發當時先傳出刺耳尖叫聲，隨後大批民眾倉皇逃離，煙霧迅速瀰漫整個空間。距離事發地點僅30公尺的店家員工反應迅速，立即拔掉電源並帶走現金，隨時準備撤離。事件發生後，北車人潮明顯減少，多家店家反映業績大幅下滑，民眾行走速度加快，不願在車站內停留。

北車B1恐攻當下畫面曝光。（圖／阿仁牛軋餅提供）

事發當時，附近一名店家員工張先生表示，他先觀察情況後發現煙霧瀰漫，立即拍照回報。張先生說，他的女同事當機立斷拔掉電源，將現金拿在身上隨時準備逃跑，因為在這種情況下不應該管其他東西。事件發生後，北車人潮明顯減少，張先生指出，業績整整差了一倍，因為民眾在車站停留的時間變得很短，幾乎不太會購買東西，大家都不想在這個位置停留。

距離較遠的台北車站M3出口附近飲料店，店員表示當時也能聞到煙味。這位目擊飲料店員回憶，當下只有先聞到煙味，一開始以為是火災或施工意外，後來才知道是恐怖攻擊。他坦言，如果當時不是在上班，其實很想跑。這家飲料店為了安全考量，當天提早打烊，業績減少3成，而隔天週六業績更是掉了一半，打擊不小。

張文在星巴克外丟煙霧彈。（圖／民眾提供）

當時許多民眾正在星巴克內，近距離目睹張文丟煙霧彈的過程。從接近電梯的位置開始冒出白煙，凶嫌沿路狂丟煙霧彈，手扶梯上的民眾也壓低身子上樓，深怕被波及。星巴克店員面對危機展現出迅速的應變能力，立即將右邊的鐵門放下，而左邊的鐵門則因偵測到煙霧而自動下降。民眾拍攝的影片還記錄下鐵門下降瞬間，張文回頭往星巴克內看了一眼的畫面，有民眾直呼那是最接近死亡的一刻。

北捷表示，地下街這一區的店家都安裝有偵煙器，一旦偵測到煙霧，鐵門就會連動下降。星巴克店員的立即反應有效隔離了危險，也獲得許多民眾的讚賞，紛紛表示「有你們真好」。這起事件不僅造成現場民眾的恐慌，也對北車周邊店家的營運帶來明顯衝擊。

