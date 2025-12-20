北車恐攻後全面升級警戒！劉世芳急召六都警局長 要求強化捷運、商圈安全

內政部長劉世芳、警政署長張榮興召集六都警局長。警政署提供

台北市昨晚發生隨機攻擊事件，引發社會高度關注。總統賴清德今（20日）親赴警政署聽取簡報，肯定警政署及台北市警局第一時間應變作為，並指示成立專案小組，針對嫌犯背景與犯案動機進行全面、深入調查，同時要求全面強化大型活動與人潮聚集場所的警戒勤務。

劉世芳今下午前往警政署，與警政署長張榮興及六都警察局長召開視訊會議，針對大眾運輸系統、商圈及人潮熱點的警力運用進行盤點，並檢視各地近期大型活動的警力部署情形。

警政署指出，除現有警力外，已要求活動主辦單位的保全人員與民力一併納入整體部署，同時評估各縣市警力狀況，必要時將由警政署統籌調派支援；相關會議也將自21日起，陸續與其餘16個縣市警察局討論，以提升第一線即時應變與處置能力。

警政署也呼籲，民眾可正常生活、保持基本警覺即可，不必過度恐慌，警方將持續站在第一線，守護公共安全，讓民眾安心出行、安心生活。

