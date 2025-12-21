北車恐攻案引模仿效應？桃園男留言「有人做我想做的事」 台中警迅速北上抓人

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

台北市19日晚間發生隨機恐怖攻擊事件，27歲嫌犯張文先在北車投擲煙霧彈後，接著前往中山商圈再持長刀砍路人，最終因逃亡過程中被警方包夾、直接從南西誠品墜樓身亡，事件共計造成4死（含兇嫌）11傷，引發社會恐慌。自此之後，網上陸續傳出像是「張文我大哥」等貼文，台中警方也接獲1名中年男子在網路平台留言「真的有人做了我想做的事」，今（21）日在桃園地區將該名男子逮捕，詢後依恐嚇公眾罪嫌函送法辦。

台北市19日晚間發生隨機恐怖攻擊事件，27歲嫌犯張文先在北車投擲煙霧彈後，接著前往中山商圈再持長刀砍路人。（圖／翻攝畫面）

台中市清水警分局19日接獲民眾報案，表示於網路社群平台上看到有人在北車案相關貼文下留言「真的有人做了我想做的事情！？」而專案小組追查後，發現男子居住在桃園，隨後迅速派員北上查緝，成功將該名40多歲男子逮捕，經詢後依恐嚇公眾罪嫌函送台中地檢署偵辦。

據悉，該男子從事服務業，對於發言動機避重就輕，並否認有恐嚇意圖。清水分局呼籲，網路言論切勿影射暴力事件，以免觸法並危害社會安全，警方將持續執行網路巡邏，就類似模仿、預告暴力、假訊息等貼文之不法行為，依法偵辦。

◎《FTNN新聞網》提醒您：危險行為請勿模仿！

