「北車恐攻歹徒」一路隨機砍人到中山站！ 網嚇：三鐵該設立安檢了吧？

社會中心／綜合報導

歹徒持刀從台北車站一路隨機砍人到北捷中山站，引發許多網友熱議「三鐵該設立安檢了吧？」（圖／翻攝畫面）

今（19）日五點多正值民眾下班時間，台北車站內M7出口1名男子不明原因丟擲多顆煙霧彈，當場傳出爆裂聲及濃煙，造成1位民眾受傷，送醫時無生命跡象。然而，不久後北捷中山站也傳出隨機砍人事件，同一名男子持長刀隨機攻擊，且丟擲煙霧彈，闖入誠品南西店。消息一出，引發許多網友熱議「三鐵該設立安檢了吧？」

嫌犯在台北車站丟擲煙霧彈恐攻的情形。（圖／翻攝畫面）

有網友在PTT以「三鐵該設立安檢了吧？」為題，並寫到「剛才北車疑似恐怖攻擊？先進國家三鐵門口，都有設立安檢，台灣是不是也要效法，感覺好可怕，有沒有三鐵需要，安檢的八卦呢。」

PO文一出，立刻引發其他網友熱議「煙霧彈這種東西很容易弄到嗎??」、「太扯了 真的是疑似煙霧彈的東西」、「台鐵都有無人站了是要怎麽安檢啦」、「尖峰會塞爆」。



