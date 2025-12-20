北車恐攻犯具中國籍？蔣萬安嚴正澄清：不實訊息不要再流傳

針對網友指稱北車恐攻犯具中國籍，台北市長蔣萬安今天（20日）受訪嚴正澄清，「不實訊息希望不要再持續流傳」。（圖／李智為攝）

北車周邊昨天發生恐怖攻擊事件造成4人死亡、9人輕重傷。有網友在事發後指稱嫌犯早已於2016年申請入籍中國，企圖製造社會恐慌。對此，台北市長蔣萬安今天（20日）受訪嚴正澄清，警察局正對外說明清楚相關案情，訊息就統一由警察局向大家說明，「不實訊息希望不要再持續流傳」。

一名27歲張姓男子昨於台北車站及北捷中山站丟擲煙霧彈、持刀隨機砍人，包含嫌犯在內，最終釀成4死19輕重傷。

事件發生後，網路上陸續出現多則未經查證的不實訊息，有網友指稱嫌犯早已於2016年申請入籍中國，母親亦為中國籍配偶，企圖製造社會恐慌。

對此，蔣萬安澄清，警察局回報嫌犯並非具中國籍，警察局正對外說明清楚相關案情，訊息就統一由警察局來針對案情向大家說明，「不實訊息希望不要再持續流傳」。

此外，針對昨在第一時間出面說明時，就說嫌犯可能是畏罪墜樓，在網路上引起輿論質疑，蔣萬安表示，警察局今天回報以及他們正在舉行的記者會，都會有個清楚的說明，目前掌握，北市警察局回報就是畏罪墜樓。

面對媒體追問這次案件是否為恐怖攻擊？蔣萬安說，北市警察局目前掌握的各項的資訊，確實認為是個計畫性的攻擊事件，而所有案情警察局都會有個統一說明。

