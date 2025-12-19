北車恐攻犯嫌妨害兵役遭通緝 國防部發聲：不是逃兵

通緝犯張文19日下午到北車和中山區恐怖攻擊，釀成2死7傷悲劇。（圖／翻攝畫面）

台北市19日下午發生恐怖攻擊，27歲通緝犯張文先是到台北車上丟擲煙霧到並砍傷57歲俞姓男子，又到中山站丟擲煙霧彈砍7人，他則在警方圍捕中墜樓身亡，造成2死7傷悲劇，張文因妨害兵役而遭通緝，國防部表示，張並非現役軍人，而是因搬家導致教召令收不到，這才被發布妨害兵役，確切案情則仍須釐清。

據了解，張文是桃園人，平時在台北車站附近租屋，他19日下午帶著疑似自製的煙霧彈，先是到北車丟擲，並砍傷俞男致死，後又到中山站再次丟擲煙霧彈並先後砍傷7人，他則在圍捕中墜樓喪命。

張文因妨害兵役而於7月遭通緝，國防部說明，他並非現役軍人，而是因搬家導致沒收到教召令，故而沒去報到才被妨害兵役，桃園地檢署也表示，張文因遷移戶籍未申報，導致2024年11月報到的教育召集令無法送達，涉犯妨害兵役治罪條例罪嫌，而於7月遭桃園地檢署發布通緝。

