北車恐攻釀死！57歲英雄制止張文遭刺 致命傷勢曝

57歲余男出面制止張文丟擲汽油彈，反遭刺死。（圖／東森新聞）





台北車站和中山商圈晚間發生無差別攻擊，共造成2死5傷2命危。其中一名英勇57歲余姓男子，出面制止凶嫌張文丟擲煙霧彈，竟遭張文持利器攻擊，傷重不治。台大醫院表示，余男送到醫院時，就已經失去生命跡象，其中胸口的傷勢最為致命。

台大醫院創傷醫學部主任吳毅暉受訪時表示，余男左邊肩頰骨背後有約4、5公分的傷口，由於左側肺液受傷，醫院立即做開胸手術，研判左邊後中膈腔到左心房約5公分的穿刺傷，是其致命原因。

吳毅暉指出，患者在救治和手術過程中，一直都未恢復生命跡象，最終於19時56分宣告搶救無效死亡，後續也將通知家屬。

另外還有一名送到台大醫院的33歲男子，在中山商圈遭張文刺傷，送到醫院時頸部大血管受傷、氣管上有撕裂傷，目前生命跡象穩定，正在開刀房緊急手術中。

