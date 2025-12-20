北車恐攻釀4死11輕重傷 北檢出手了

北車恐攻釀4死9輕重傷，北檢宣布啟動相關偵查作為。資料照片

北車周邊昨天發生恐怖攻擊事件造成4人死亡、9人輕重傷，台北地檢署昨天晚間立即指派重大刑案組主任檢察官曾揚嶺、檢察官黃冠中到場指揮警方成立專案小組，另已調派3組檢察官、書記官及法醫待命隨時辦理相驗。北檢指出，儘管犯嫌張男已於案發後墜樓身亡，檢警專案小組仍將全力釐清其犯罪動機，並徹查有無共犯或相關犯罪組織，確保社會安全並維護被害人權益。

北檢指出，昨天傍晚北車周邊出現有人投擲煙霧彈等重大情資後，檢察長王俊力第一時間即指派重大刑案專責組主任檢察官曾揚嶺與檢察官黃冠中趕赴現場，指揮台北市警局相關單位進行現場封鎖、蒐證及緝凶工作。雖然犯嫌張文行兇後已於昨晚7時許墜樓身亡，但專案小組目前的調查重點在於釐清案發緣由，並深入追查是否存在組織性犯罪或有其他共犯參與，務求給予社會大眾明確的交代。

廣告 廣告

為儘速釐清被害人與嫌犯死因，北檢目前也調派了三組檢察官、書記官及法醫師待命。從昨（19）日深夜迄今，已先行完成台大醫院余姓被害人等罹難者的相驗工作。另外兩位被害民眾以及嫌犯的相驗事宜，將於今（20）日上午分別在馬偕醫院、新光醫院及臺北市第二殯儀館同步進行。

北檢指出，在偵辦案件的同時，被害人及其家屬的權益保障也是檢方關注的重點，台灣高等檢察署檢察長兼犯保協會董事長張斗輝已於獲悉案發第一時間，即要求台北分會啟動「一路相伴」被害人關懷機制，除了指派律師與志工陪同家屬進行相驗、提供法律協助外，犯保協會也針對受傷民眾進行關懷慰問，後續將協助受害家屬申請犯罪補償金，並提供心理輔導、生活重建及經濟支持等配套措施，協助家屬度過難關。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



回到原文

更多鏡報報導

北車恐攻人魔「裝備不一樣」網驚：兇手不只一個？警揭「單兵作戰」真相

北車中山恐攻驚魂！27歲男化身「煙霧殺人魔」 汽油彈縱火隨機砍人釀4死9傷

都是單名！捷運史上三起喋血案恐怖巧合 網揪嫌犯「驚人共同點」