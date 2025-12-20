北車恐攻釀4死9輕重傷！蔣萬安宣布警力戒備全面升級 北捷將供亡者500萬補償金

針對北車作發生恐怖攻擊事件釀死傷，台北市長蔣萬安今天（20日）表示，北捷已確定將對亡者提供500萬元補償金。（圖／李智為攝）

北車周邊昨天發生恐怖攻擊事件造成4人死亡、9人輕重傷。台北市長蔣萬安今天（20日）上午召集緊急應變專案小組會議，並在會後受訪時說明，後續針對台北市各商圈人潮聚集的地方，以及年末大型活動，警力戒備都將全面升級，北捷也已確定將對亡者提供500萬元補償金。

蔣萬安今天上午召集緊急應變專案小組會議，他在會後受訪時說明，他已要求警察局相關單位，從即刻起，針對台北市接下來各商圈人潮聚集的地方，戒備全面升級升級，不只是警力的增加，警察同仁也將全副武裝，該有的必備裝備全部出動，加強戒備。

蔣萬安續指，台北車站、捷運中山站、西門商圈、信義商圈等，這些年輕人或人潮聚集地，特別是在週末及各夜店，還有包括花博等，也都將全面加強臨檢，並且提高見警率。

至於年末將迎來各種大型活動，蔣萬安表示，包括路跑、演唱會，北市府也會全面升級戒備，包括安檢門還有偵測、爆裂物等相關作為，都會全面進行。

蔣萬安說，市府也要求捷運警察局、捷運公司，針對台北市各個捷運站，除了加強警力、保全，也會進行全線各站點高強度的演練，包括疏散、無差別攻擊、重大事件一旦發生的各項演練。

至於傷者及亡者家屬部分，蔣萬安說，後續各項的支持協助服務，社會局都已經建立聯繫窗口，後續心理諮商、補償、法律諮詢，以及全市民眾的安心專線，也已啟動上線。

另外，對於後續不幸罹難、傷者、亡者的補償，蔣萬安表示，市府已與犯罪被害人保護協會建立窗口，正在協助申請相關補償金。

保險部分，蔣萬安指出，法務部已與捷運公司以及誠品南西店建立窗口，整合相關保險，北捷已確定將提供亡者會500萬元補償金。

蔣萬安續指，後續也會根據《台北市民協助警察逮捕嫌犯補償自治條例》，針對在北車M7有位余姓男子見義勇為制止嫌犯，以及協助警方逮捕嫌犯，符合該條例規定，市府會從寬、從優給予撫卹，以及後續補償。

最後，蔣萬安強調，對於跨年等大型活動，北市警察局已規劃派霹靂小組警力到現場；另也會向中央申請相關的保安警力，並且會有防暴車、偵爆犬等，全面加強維安，整體警戒全面升級。

