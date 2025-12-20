北車恐攻！ 北捷應變「過站不停、免刷卡」疏散

台北車站於20日爆發連續攻擊事件，造成4人死亡的慘劇，台北捷運公司立即採取緊急應變措施，包括開放所有閘門讓乘客免刷卡離開、行駛中列車過站不停等措施，有效疏散人潮保障乘客安全。事發隔日，許多民眾帶著花束前往M7、M8出口外悼念受害者，其中包括一名從新竹北上的高三學生。台北市警方也派出240名警力持小型盾牌加強巡邏，以維護大眾安全。

警察攜帶小型盾牌。（圖／TVBS）

事發當時，張姓嫌犯在台北車站M7與M8出口處的地下一樓月台層投擲煙霧彈，造成現場煙霧瀰漫。捷運站務人員立即呼叫求援，並透過廣播系統通知乘客：「有火警警訊，請改搭其他交通工具」。台北捷運公司表示，因受部分煙霧影響，行控中心依照標準作業程序執行部分列車過站不停的措施。由於事件發生在下班尖峰時間，捷運公司也採取不用刷卡就可以出站的措施，讓站內乘客能夠盡速疏散，逃生避險。

事件發生後，捷運站內外及車廂內皆加強廣播宣導，提醒乘客注意安全。台北市警察局派出240名警力，配備小型盾牌加強巡邏，維護公共安全。然而在事發的M8出口，隔天一早手扶梯一度出現狀況，因有小螺絲卡住，所幸工作人員及時排除。

這起事件造成4人死亡，其中包括一名57歲為制止嫌犯而身受重傷的保全人員。一名高三學生傅同學特地從新竹北上悼念，他帶著親筆寫的紙條和一瓶茶，表達對保全人員見義勇為的感謝。傅同學眼含淚水表示，做這件事情需要非常大的勇氣，希望保全人員一路好走。

高三生北上悼念受害者。（圖／TVBS）

事發地點為許多民眾日常通勤必經之處，一位民眾表示，他們的出口就在M8，每天上下班都會經過，感到非常可怕。另一位民眾則提醒大家，不要常常看手機，要提高警覺性。這起隨機攻擊事件造成的慘劇，讓許多民眾不敢掉以輕心，紛紛提高警覺。

