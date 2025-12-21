即時中心／高睿鴻報導

台北車站、捷運中山站附近，近日驚傳砍人慘劇，通緝犯張文竟攜帶長刀、煙霧彈，前往熱鬧繁華的交通樞紐及商圈犯案。他除了四處拋擲煙霧彈、引發群眾恐慌，更肆意刺殺路人及騎士，全案共釀4死、11傷悲劇。而其中一個引發外界熱議的細節，就是當張文手持長刃四處遊走、甚至跑到馬路上拋煙霧彈，周圍許多民眾竟然一動也不動，彷彿毫無感覺到危險性。科技專家許美華就提到，台灣社會的氣氛著實是太過放鬆。

許美華首先回憶道，她曾經走過很多國家，「說實話，除了海島渡假勝地，台灣真的是我看過，社會最有互信、氣氛最放鬆、半夜走到哪裡，都覺得沒問題的國家，沒有之一」。她更表示，自己認識不少國外友人，都很喜歡台灣社會的氣氛；但更多外國朋友是覺得不可思議，尤其是來自以色列、烏克蘭的朋友，都很驚訝於台灣長久面對「隔壁流氓」武力威脅，為何整個社會能活得如此淡定？甚至覺得沒什麼、無所謂？

許美華繼續說，之前經常被國外朋友問到這件事，自己都很自豪地告訴他們，台灣面對地震颱風天災、加上對岸嚇了我們嚇了幾十年，台灣人已經練就天塌下來也沒在怕的民族性，「我們就是被一路嚇大的！」。許美華也坦言，當過去有國外友人，向她講幾這些台灣社會的互信與放鬆，自己確實是充滿自信且驕傲；「因為這就是台灣人，面對艱險的內外情勢，還能一直找到活路、甚至打造出全世界不可缺少的半導體王國的重要原因」，她說。

但另一方面，許美華卻也擔憂，台灣社會太過放鬆的氣氛，「可能正是造成我們缺乏危機感的嗎啡」。她進一步舉例，過去這幾年，台灣社會被國民黨及民眾黨聯手「一路帶往中國傾斜」，卻還是能得到地方、國會過半支持；許美華追問說，大部分台灣人明明都不想當中國人，為何將台灣推向中國的藍白陣營，還能擁有這麼多閉眼投票的支持者？

快新聞／北車慘案揭「台灣人沒危機感」？科技專家憂：連藍白席次都能過半

繁華的北市中山商圈，近日竟發生砍人事件。（圖／民視新聞資料照）

「其中很大的原因是，台灣人長久真的活得太安逸、太放鬆了；輕鬆的社會氣氛，掩蓋了危機迫近的警鈴」，她說。許美華表示，就在台灣爆發了北車、中山捷運站攻擊事件後，國民黨4位立委翁曉玲、葉元之、陳玉珍、林思銘，很巧合地突然分批戴著口罩，出境前往中國廈門。「檯面上是參加廈門台商協會成立33週年活動，但內情當然不單純」，她說。

許美華踢爆，根據與中國官方有互動的台商指出，中共對於行政院不副署法案、美國對台軍售、賴清德總統推出的國安法案深感擔憂，由於台灣局勢變化超出預期，急著找在野黨立委了解。因此，名為探訪台商，其實是要確保中共對台工作。

綜上述，許美華雖然認為，台灣社會的互信及輕鬆，依舊可另人感到驕傲；但在中國威脅日益迫近、全世界自由民主聯盟、跟台灣藍白立委都不演了的今天，「我們的輕鬆日常，真的應該要多一些警覺了」。她呼籲，雖然還是要如常過日子，但是，台灣人不能再忽視房間裡的大象，「那個每天都在威脅我們、要併吞我們的陰影，是真實存在的」。

尤其是這次北車、中山捷運站的攻擊事件之後，許美華強調，我們更要防範各種可能造成社會不安的風險；未來這樣的事件，可能來自台灣社會內部，但更有可能，是來自想要看到台灣社會動盪的對岸。「只有更多台灣人開始正視房間裡的大象，不再把歲月靜好視為理所當然，我們才有可能守住我們想要的生活、守住我們的自由」，她說。





