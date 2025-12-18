北車打卡點＋1 日光詣SPACIA車頭首來台展出

日本東武鐵道觀光特急「日光詣SPACIA」車頭在台北車站展出。（台鐵公司提供／蔡明亘台北傳真）

台鐵公司與日本東武鐵道於民國104年12月18日簽訂友好鐵路協定，為慶祝雙方締結滿10周年，於台北車站東側展示東武鐵道首度來台的觀光特急「日光詣SPACIA」車頭，預定展期自今日起至明年12月18日。

台鐵公司與日本東武鐵道於民國104年12月18日簽訂友好鐵路協定,雙方締結滿10周年。(台鐵公司提供/蔡明亘台北傳真)

台日雙方於10周年慶時於台北車站東側廣場舉行貼有10周年紀念新LOGO標誌的「日光詣SPACIA」車頭展示揭序儀式，為這項跨海合作的重要里程碑揭開序幕，東武鐵道會長根津嘉澄也親自來台共襄盛舉。

台鐵公司說明，此次展示101-1型號的車頭，是東武鐵道的觀光特急SPACIA系列列車的第一輛車，自1990年開始運行，是往返東京淺草、世界遺產所在地日光以及鬼怒川溫泉區的知名旅遊列車，並延伸運行至JR東日本新宿站。車身以象徵日光東照宮、二荒山神社及輪王寺莊嚴意象的金色、黑色與朱紅色打造，被旅客暱稱為「黃金列車」，多年來深受日本與國際旅客喜愛，車廂彩繪成黃金列車寓意吉祥、平安、好運的祝福。

台鐵公司表示，SPACIA車頭首度跨海來台展出，象徵台日鐵道友誼的深厚連結，也展現雙方對鐵道觀光合作的共同期待，選址在台北車站展示，讓旅客與鐵道迷能近距離欣賞這輛具有文化意涵的經典車輛，深信將成為台日觀光與鐵道愛好者拍照打卡的嶄新亮點。

台鐵公司提到，期盼藉此展示活動，持續推動台日旅遊互訪動能，也為兩地鐵道旅遊創造更多可能，另為促進鐵道文化交流，雙方仍將合力推動蒸汽機車的技術交流，以期鐵道文化及技術能延續傳承。

