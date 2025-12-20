北車扔煙霧彈＋砍人 張文先回旅館再攻擊路人

張嫌犯下北車攻擊案後，監視器拍下他先返回大同區旅館。（圖／TVBS）

27歲通緝犯張文涉嫌在台北車站與捷運中山站犯下恐怖攻擊案。最新曝光的監視器畫面顯示，張嫌在北車投擲煙霧彈並砍人後，並未直接前往中山站，而是先返回位於大同區的旅館。

保全人員說：「他有經過這裡喔，對，他好像有到我們樓上，旅館那樣子。」

根據時間軸顯示，張文於下午5點39分返回旅館，停留約半小時後，於6點33分步出旅館，當時他雙手插口袋、神情悠哉，隨即在街頭持刀隨機攻擊路人，嚇得民眾驚慌逃入建築物內躲避。最終，張文獨自前往誠品南西店墜樓身亡。

員警在現場大喊：「民眾都上去，都離開都離開，不要看。」警方調查發現，張文現年27歲，曾服役於空軍，但在民國111年因酒駕遭汰除；後又因遷移戶籍未申報導致教召令無法送達，觸犯妨害兵役治罪條例，於今年7月11日遭通緝。

曾因酒駕遭空軍汰除，張文也是妨害兵役治罪條例通緝犯。（圖／TVBS）

此外，張文戶籍雖在楊梅，卻於今年一月突然北上，在台北市公園路20巷內承租套房，且疑似預謀犯案，竟開始研究如何製造汽油彈。警方在租屋處搜出25瓶汽油彈成品與半成品，數量驚人。

鄰居說：「他把汽油桶放床上，然後雨墊放旁邊，下面也有那個汽油桶。」據悉，張文犯案前兩天先入住大同區旅店，行兇當天先回租屋處縱火，再前往北車犯案，中途返回旅店，最後至中山商圈隨機砍人並輕生。目前警方已將張文母親帶回製作筆錄，詳細犯案動機仍待進一步釐清。

