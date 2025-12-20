北車投擲煙霧彈「躲旅館變裝」 張文犯案時間曝

社會中心／馬聖傑、黃啓豪 台北報導

北捷恐攻事件，還原時間序，張文傍晚五點半左右，在北車M7、M8出口附近，投擲6到7顆煙霧彈，接著掏出長刀，攻擊民眾，一名見義勇為的57歲余姓捷運保全，遭砍傷身亡！張文隨即逃逸到捷運中山站附近旅館換裝，殺人計畫縝密，警方還在他的雲端發現殺人計畫書，規劃至少半年。

台北車站M7出口，頓時煙霧迷漫，因為有人投擲不只一顆煙霧彈！鏡頭往左一撇。投擲煙霧彈的就是他，27歲的嫌犯張文，他身穿黑色短袖、短褲，戴著防毒面罩，隨後掏出長刀。民眾驚聲尖叫，慌亂逃竄！因為張文拿著長刀衝向人群！煙霧不斷瀰漫，影響大家視線。

捷運站警報狂響，監視器畫面捕捉到，張文在北車投擲煙霧彈的畫面，他點燃信號後，開始到處亂丟，丟完一顆不夠，再從小推車裡面，一顆接著一顆，點燃後就狂丟，此時一名57歲余姓保全上前阻止，卻遭張文持長刀砍傷，他被攻擊後噴飛倒地一動也不動。雖然捷運站同仁，跪在地上CRP、加壓止血，送醫後仍不幸身亡。

5點23分，正是下班時間，捷運站內亂成一團，民眾在煙霧中往外逃，張文趁機步行約400公尺，半小時後逃到捷運中山站旁的旅館變裝，穿上灰色外套，膝蓋上也多了護具，才走出旅館，過程顯然經過縝密規劃。警方還在他的雲端檔案中，發現殺人計畫書，已經謀劃半年以上！





軍事專家蘇紫雲：「他丟出的這個煙霧彈，其實是軍用管制品，從他發煙的狀況來看，應該是一般戶外生存遊戲，或是戶外玩家所使用的仿制品，這上面的文字，都是模仿真實美軍M18煙霧彈。」

張文投擲煙霧彈，一方面掩護自己的行蹤，一方面讓民眾措手不及，也分散警方人力、注意力，造成嚴重傷亡！

