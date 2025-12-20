北車捅死1人卻沒被逮！張文一路走到中山站再殺2人 警政署長親揭關鍵原因

警政署張榮興今天在警政署進行專案報告。李依璇攝

27歲男子張文犯下4死隨機襲擊案件，警政署長張榮興今（20日）表示，警方定調本案為「隨機但具計畫性的襲擊事件」，初步清查無共犯，並已排除恐怖攻擊。針對張文自台北車站犯案後一路前往中山站、期間約1小時未被警方攔阻，張榮興說明，案發初期因多點通報，且尚未確認犯嫌身分與是否為同一人所為，未能立即形成追緝警力，相關時序與勤務部署已納入後續檢討。

警政署今日召開「1219北捷隨機襲擊事件」專案報告，總統賴清德、行政院長卓榮泰、台北市長蔣萬安等人均出席聽取簡報。張榮興表示，總統與院長關切的重點包括犯嫌是否有共犯、犯案動機及是否涉及更廣泛的安全風險。警方連夜清查後，尚未發現其他共犯，但總統也指示要從各個面向深入調查，包括金流背景與犯罪證物來源，因現場查獲大量危險物品，警方將以最審慎態度全面釐清，待真相明朗後向國人報告。

張文犯案5度換裝，在北車還假裝是驚慌路人。取自Threads

警政署專案報告進一步揭露案發時間軸，指出張文於19日下午3點40分至6點50分間出現一連串犯罪行為，先後縱火後，晚間5點23分從北車M8出口進入，往M7方向扔煙霧彈並砍殺1人至死，再從中山地下道返回大同區旅館，6點37分施放煙霧彈並持刀攻擊蕭姓騎士致死；6點41分進入誠品南西館4樓，持刀攻擊王姓男顧客致死，隨後墜樓身亡。整起隨機襲擊事件共造成4人死亡、11人受傷。

針對犯嫌在北捷台北車站至中山站一帶的犯案時間約1小時，都沒有警力協助。張榮興說明，案發第一時間，台北市警力即已支援，但因初期尚未能立即確認犯嫌身分，未來將針對類似狀況進一步精緻勤務部署，強化即時辨識與追緝能力。

對於先前發生縱火案件是否應提前加強維安，張榮興指出，犯嫌縱火地點橫跨中山區及租屋處，時間連續且分屬不同轄區，警方第一時間即已啟動調查，後續也會精進警力部署。

張文墜樓身亡。翻攝畫面

誠品南西砍殺2人後，張文熟門熟路從樓梯間走到頂樓。翻攝畫面

張榮興說，北捷扔擲煙霧彈事件後，警方立刻封鎖現場，由轄區分局管制疏散人群，同時快速通報、釐清案情並確認犯嫌身分，後續報請北檢指揮偵辦。現場勘察結果顯示，北捷M7聯通道遺留疑似生存遊戲用煙霧彈17顆，其中2顆未擊發，另有15瓶汽油、戰術背心與刀械；中正一分局火警現場遺留刀械4把、已燒毀筆電1台、汽油桶5個，未發現手機。

此外，警方昨晚間8點15分搜索犯嫌旅館房間，發現汽油彈23瓶、2台上鎖的平板電腦，仍未發現手機。相關數位設備已交由刑事局進行鑑識解鎖。

至於案發後曾出現網路恐嚇貼文，張榮興表示，警方已掌握6個境外IP位址，由刑事局與高雄市警局組成專案小組持續追查。

張榮興補充，經查張文為87年次、未婚，曾擔任志願役，111年因酒駕遭國軍汰除，今年7月因妨害兵役遭通緝。警方連夜查訪其父母與哥哥，家屬表示已與張文2年多未聯繫，並提及他自幼對槍械、武器感到興趣。警方搜索其父母住處，確實未發現任何生活用品，顯示長期未返家。

針對共犯與動機，警方調閱大量監視器畫面，確認犯嫌行動期間以步行與機車移動，沒搭過大眾運輸工具，從租屋處、旅館及桃園住家等面向比對後，初步未發現共犯。動機方面，張榮興表示，現階段確認屬於依計畫執行的隨機襲擊事件，真正犯案動機仍不清楚。

