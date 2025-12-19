北車捷運爆煙霧彈攻擊 民眾驚逃！蔣萬安說重話：絕不寬貸

捷運台北車站今（19）日傍晚17時30分左右傳出重大公安事件，傳有凶嫌戴防毒面具丟擲煙霧彈。（圖／東森新聞）





捷運台北車站今（19）日傍晚17時30分左右傳出重大公安事件，傳有凶嫌戴防毒面具丟擲煙霧彈，更傳有民眾遭利器攻擊命危，台北市長蔣萬安第一時間動員警察局、消防局到場應變，本人預計19時到場。

面對北市重大攻擊事件，蔣萬安表示「台北市警察局、消防局皆在第一時間到場應變，我已經指示他們務必用最快的速度釐清案情、逮捕嫌犯」。

蔣萬安強調「任何在公共場所蓄意製造恐慌、傷害民眾的行為，我們一定從重從速依法究責、絕不寬貸，我也會持續和市民朋友報告最新情形」。

北捷板南線台北車站稍早因煙霧影響，依照SOP部分列車過站不停，目前煙霧已消散、月台列車恢復正常停靠。

