北車攻擊事件引恐慌 蔣萬安：北市戒備即刻升級

捷運台北車站及中山商圈19日發生攻擊事件造成多人傷亡，也引發台北市民恐慌。台北市長蔣萬安今天(20日)上午立刻召集市府各局處進行應變會議，會後他表示，他已經要求警局相關單位，即刻起針對台北市各商圈和人潮聚集地，戒備全市升級；而在接下來大型活動如路跑和跨年等也會全面升級戒備。

對於19日的攻擊事件，台北市長蔣萬安20日在召開市府的緊急應變會議後表示，他已經要求警局等相關單位，即刻起全市升級戒備。他說：『(原音)我要求警察局相關單位，從即刻起針對台北市接下來各商圈、人潮聚集地方我們戒備全面升級，全市升級，包括不只警力增加，警察同仁全副武裝，該有的必備裝備全部出動，還有包括警車以及精良的特勤小組等，在各重要的商圈、人潮聚集地都一定要加強戒備。』

另一方面，蔣萬安表示對於包括北車、中山站、西門商圈、信義商圈等人潮聚集地，還有在周末及各夜店、花博酒吧市集全面加強臨檢，提升見警率。

不過明天就是台北馬拉松的路跑，以及再過來的跨年，這樣的大型活動安全性也受到關注。蔣萬安表示對路跑、演唱會也會全面升級戒備，甚至不排除如安檢門這樣的措施。跨年部分，北市警局現場會派特勤小組，另外也會向中央申請相關保安警力，還有防爆車、偵爆犬等，全面加強維安警政升級。而針對各捷運站、車站等地相關偵測防爆作為也都會進行，並要求捷運公司針對各捷運站加強保全，並進行高強度演練，如疏散、無差別攻擊事件的演練。

至於傷亡者的後續作為，蔣萬安表示北市府社會局社工已經啟動並建立窗口，包括後續心理諮商、法律諮詢和全市的安心專線也啟動。而傷亡者的後續補償北市府已經與犯罪被害保護人協會建立窗口，正在協助申請相關補償金，同時北捷也對亡者有新台幣500萬元的補償金。

而關於案情一些說法，蔣萬安表示統一由北市府警察局說明，但他指出網路上很多不實消息，希望大家不要持續流傳。