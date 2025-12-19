北車攻擊事件 交通部：全力守護旅客安全

台北車站今天(19日)晚間發生煙霧彈攻擊事件，交通部表示，已於第一時間責成台灣高鐵及台灣鐵路公司成立應變小組，並由防災中心統一調度應變措施，確保旅客安全。

交通部指出，目前事故現場的煙霧已完全消散，高鐵、台鐵及捷運各線均維持正常營運，列車也照常行駛。交通部將會同鐵路警察局加強全台場站及車站巡防，全面守護公共運輸安全；高鐵、台鐵及捷運公司全線也將維持高度警戒，嚴密監控營運狀況及旅客安全。

此外，交通部也提醒，目前防災中心已整合各單位，協調台北車站周邊交通疏運，呼籲旅客配合現場人員指示，若因此行程受到影響，也請見諒。

與此同時，交通部長陳世凱也要求各大交通場站，包括航空站、港口及重要觀光景區同步提升安全戒備，並聯合警方加強巡邏與守護，以確保所有旅客的人身安全。