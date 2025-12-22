北車攻擊事件 副總統：提醒社會安全網有待修補之處

副總統蕭美琴今天(22日)上午接見「中華民國第22屆金舵獎暨旭青獎得獎人」，她肯定得獎者以專業陪伴誤入歧途的年輕人重返社會，成為社會安全網重要的後盾。蕭副總統並指出，日前北市發生隨機襲擊事件，再次提醒社會安全網仍有需要修補與加強之處，政府將持續與教育體系及民間共同合作，守護青少年的成長與社會安定。

副總統蕭美琴22日上午接見「中華民國第22屆金舵獎暨旭青獎得獎人」，她在致詞時首先恭喜所有得獎人，並肯定他們長期以來的付出與努力，顯現觀護體系的成果，而得獎者來自學校、民間團體及政府矯正、檢察等相關機關，也顯示每個角色都不可或缺、十分重要。

副總統表示，當今社會變化快速，尤其對青少年而言，必須面對時代變遷與新科技帶來的人際關係轉變。她指出，科技雖然為下個世代創造更多機會，但同時也帶來許多挑戰，包含人際互動少了溫度與價值引導，使許多青少年在社會變遷中一時誤入歧途，而所有得獎人以專業、愛心與耐心協助曾經犯錯的年輕世代重新站起來，面對過往並重新融入社會、甚至回饋社會，這些努力都是觀護制度與社會安全的重要力量。

副總統也提到19日發生的北市隨機襲擊事件，再次提醒大家社會仍存在焦慮感，社會安全網也仍有需要修補與加強之處，尤其事件後續造成的影響，需要持續以專業、耐心及用心，與政府、教育體系及民間共同投入，避免類似悲劇持續發生。

副總統表示，暴力事件不僅存在於台灣，也在全球各地校園或公共場域發生，需要大家投入價值導向，以維持社會的安定及秩序，成為社會安全網重要的後盾。

副總統指出，「旭青獎」證明青少年即使一時誤入歧途，在學校、社區及相關機關的共同努力下，仍能重新站起來、改變人生，甚至回饋社會，為年輕世代帶來啟發、走向正途。她代表總統及國家感謝所有得獎者長期的用心與付出，也肯定他們在觀護與保護制度中成為政府最好的夥伴。(編輯：沈鎮江)