北車攻擊事件 北市警：張嫌是單獨行動且計劃犯案

台北車站及台北捷運中山站商圈昨晚接連發生歹徒投擲煙霧彈並隨機砍人的重大事件，台北市警局今天(20日)上午說明最新的調查發現，包括張姓嫌犯是計畫犯案且未發現共犯，只是犯案動機仍有待釐清。

台北捷運19日晚間接連在台北車站及中山站誠品南西店商圈發生歹徒投擲煙霧彈並隨機砍人的重大死傷案，嫌犯也在警方追緝下跳樓，經搶救後宣告不治。

台北市政府警察局則經過連夜調查後，由刑事警察大隊長盧俊宏在20日上午說明最新的調查發現。盧俊宏指出，經過專案小組調閱所有監視器發現，張姓嫌犯自17日起，就從公園路租屋處轉至大同區一間旅館，在這3天期間，除步行、騎機車外，都是單獨行動，未與他人接觸；查訪旅館員工也發現，張嫌入住期間也未與任何人接觸。

此外，經過警方的數位鑑識也發現，張嫌是計劃型犯案，且未發現共犯。盧俊宏說：『(原音)我們經過了數位鑑識，在雲端上有發現這個嫌犯是一個計畫型的犯案，我們從他存取的權限跟編輯的紀錄，都確認是同一個人，目前未發現有共犯。另外，我們目前為止沒有辦法釐清動機，只知道他有這個攻擊的計畫，而且他相關的地點，像台北車站或者是誠品南西店，還有縱火的地點，都跟他的計劃是吻合的。』

目前警方正積極尋求嫌犯的相關社群或交往的朋友，釐清張嫌是否有不滿的動機，但迄今並無進一步的發現；此外，張嫌也很少回桃園老家，和家人更已2、3年未聯繫。至於張嫌雖曾於2021年參加空軍志願役士兵，但隔年就因酒駕被汰除，且自去年就無業迄今。

此外，從張嫌的購買紀錄也發現，北車案發現場的拖式行李和汽油桶，都是從蝦皮購買；煙霧彈則非軍規，而是一般網路上花費新台幣800、900元即可買到的東西。

盧俊宏也還原整起事件的軌跡，包括張嫌從案發當天下午3時多，就從中山區開始縱火，直到公園路租屋處，再到台北車站這段期間，變裝了3次；從北車攻擊後往誠品南西店期間，又變裝了2次，總計變裝了5次。警方則是於19日下午將近4時接獲兩起中山區縱火案通報後，隨即啟動調閱監視器，並於傍晚5時多確認是通緝中的張姓嫌犯，立即展開攔截圍捕。