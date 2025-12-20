北車攻擊事件 學者建議：善用感應閘門 提升出入安全

台北捷運昨晚在台北車站及中山站商圈接連發生歹徒投擲煙霧彈並隨機砍人的重大死傷案，由於嫌犯已經死亡，警方仍在釐清犯案動機。對此，有學者建議，應善用感應閘門科技，提升人潮出入的安全。

年僅27歲的張姓嫌犯19日晚間在台北捷運中山站和台北車站犯下一起震驚社會的重大死傷案，但犯案動機仍有待釐清。

對此，國立中正大學犯罪研究中心主任楊士隆20日受訪表示，如果嫌犯是對社會不滿，也不需要太多動機；何況根據美國FBI調查，至少有1、2成的案件犯罪動機都「不明」，永遠查不出來，因為人都死了！如同台灣早期發生的桃園縣長劉邦友滅門血案，迄今依舊是懸案。

楊士隆建議，當務之急，除了提高大眾運輸場站的見警率，也應善用海關的感應閘門等科技，加強監測人潮眾多的場所安全。他說：『(原音)我是建議還是要加強大眾捷運系統的安全防護措施。像出國，我們不是都要經過安檢嗎？所以我們就是沒有那種閘門感應啊、那種安全管理的監測系統。那因為現在年關到了，人又多，所以除了見警率之外，可能要從硬體設備去改善，透過AI、透過一些科技監控，來看可不可以早一點感應有人帶爆裂物啦、汽油啦、還是危險物品。不然的話，如果你帶著兩個雙刀、一個手榴彈進去，你沒有拿出來，誰會知道？』

銘傳大學犯罪防治學系副教授王伯頎則提醒民眾，多注意周遭環境，遇到這種孤狼式犯案攻擊時，謹記3字訣來自保。他說：『(原音)我個人覺得，大概就這幾個口訣吧：「喊、躲、護」啦！第一個，如果說剛好是在人潮眾多的地方，大聲喊叫、引起別人的注意；第二個就是能夠躲的話，就找到一些地方躲起來；如果真的已經躲不掉了，我們可能自己身上有包包，或是有一些雨傘等等，當作是防護的一些武器。當然有些時候可能也要抬頭看看周邊的環境，不要一直沉浸在手機的世界裡面！』

此外，由於嫌犯已經死亡，王伯頎坦言，受害的民眾只能透過「犯罪被害保護協會」來保障自身的權益；即使嫌犯還活著，能否賠得起也是問題；而且嫌犯已成年，若嫌犯家人不肯賠，法律上也拿他們沒辦法。