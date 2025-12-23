北車攻擊事件 總統：盼以此為鑑 檢討制度守護人民安全

總統府「全社會防衛韌性委員會」今天(23日)舉行第六次會議，賴清德總統在開場致詞中表示，日前發生北市隨機襲擊事件，造成嚴重傷亡，他希望以此事件為鑑，中央和地方能展現台灣團結的精神，共同檢討、改進並建立制度，持續提升應變能力，快速因應危機，一起守護人民安全。

總統府「全社會防衛韌性委員會」今天舉行第六次會議，賴清德總統在開場致詞時，針對近來社會重大事件提出4點與國人分享。

總統表示，今年台灣接連遭遇幾次重大天然災害，造成民眾傷亡、基礎設施損壞，不論是救災人員的立即投入、中央政府的迅速應變、民間團體的踴躍支援，以及來自全國各地的「救災超人」，皆彰顯台灣人團結互助的精神，也真正展現「全社會防衛韌性」的力量，他認為「台灣精神就是團結精神」。

廣告 廣告

第二、日前發生北市隨機襲擊事件，震驚台灣社會，也造成嚴重傷亡。總統表示，雖然中央、地方政府或醫療體系事發後都積極應變，但他希望以此事件為鑑，檢討後續機制。總統說：『(原音)我要再次強調，守護人民安全是政府最基本的責任，希望以此事件為鑑，中央和地方也能夠展現台灣團結的精神，共同檢討、改進並建立制度，持續提升應變能力，能夠快速因應危機，一起守護人民安全。』

第三，中國對台灣、對印太區域的威脅持續加劇，企圖把「民主台灣」變成「中國台灣」。總統表示，這是對國家主權和國家安全的嚴重威脅，更是對全球民主自由陣營的公然挑釁。為此，他已提出兩大守護民主台灣國家安全行動方案，也宣布政府將提出為期8年、總經費新台幣1.25兆元的國防特別預算，將全面強化國防力量，向世界展現台灣守護國家、維持現狀的堅定決心。

第四、總統強調，防衛韌性不只是軍事上有所準備、社會制度有所強化、基礎建設有所提升，更重要的是全民意識的培養。他強調「有準備，更安全」，政府今年出版了「台灣全民安全指引」且廣為發放，就是要提醒民眾做好各項準備，提升應變能力，並且鼓勵積極參與民防工作，一起強化台灣因應挑戰的韌性。

總統指出，「全社會防衛韌性委員會」是「行動的委員會」，不會拘泥固定形式，從委員會成立以來，採用多元的形式進行會議，包括在總統府舉辦中央與地方的桌上推演、在台南市辦理實地演練，另外也舉辦了國際論壇；今天的會議則是進行韌性共識工作坊。他期盼在建構「全社會防衛韌性」的工作上，各界能一起凝聚智慧、形成共識，推動更具體、更務實的行動方案，一起提升全社會防衛韌性。(編輯：宋皖媛)

延伸閱讀

北捷攻擊事件 學者分析社安網恐難納入「社會孤立」評估

嚴密防堵模仿攻擊擴散 法務部啟動全國應變行動

隨機攻擊引恐慌 專家：危險個案「隱形化」 疏離親友是警訊