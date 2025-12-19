北車攻擊事件 蔣萬安：啟動全市維安戒備 提高見警率

台北車站和北捷中山站今天(19日)傍晚陸續發生投擲煙霧彈及傷人事件，造成多名民眾送醫。台北市長蔣萬安晚間表示，北市府已成立「1219台北市緊急維安應變專案小組」，由他親自主持跨局處會議。蔣萬安說，他已要求警局各單位啟動全市維安戒備及巡檢機制，包括車站、商圈及人潮聚集地，提高見警率，未來大型活動也會加強維安。

捷運台北車站、捷運中山站19日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機攻擊民眾案，造成多名民眾受傷，轄區警方隨即派員圍捕，但犯嫌張文已墜樓送醫不治。行政院長卓榮泰、台北市長蔣萬安等人接連趕赴現場了解狀況。

台北市長蔣萬安晚間受訪時表示，北市府已即刻成立「1219台北市緊急維安應變專案小組」，由他親自主持跨局處會議，他已即刻要求警局各單位啟動全市維安戒備及巡檢機制。蔣萬安說：『(原音)包括台北市、車站、捷運站、商圈及人潮聚集地方，各類大型活動提高見警率，加派警力，全面提升各項巡邏。我們捷運站每日動員70名警力，向中央警政署請派85名的維安警力。』

蔣萬安說，對於嫌犯在逮捕過程中畏罪跳樓死亡，後續警局正深入調查，北市法務局也已啟動後續各項法律作為與責任追究，會還給傷者及亡者一個公道。

蔣萬安也表示，他已分別前往台大、馬偕及新光醫院慰問OHCA民眾及傷者家屬，將開啟醫療綠色通道，並啟動一案一社工，給予家屬包括心理、法律各層面協助。

蔣萬安並說，對於在台北車站制止嫌犯作案，卻遭到攻擊不幸死亡的民眾，後續捷運公司會全力給予慰問、協助，他也對於在這起事件中，願意挺身而出的民眾給予肯定。

至於接下來台北市的馬拉松等大型活動是否將停辦？蔣萬安說，市府會持續確保市民的安全，大型活動會提高標準進行相關維安。