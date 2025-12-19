北車攻擊事件 警方：已成立反恐應變中心 釐清是否有共犯

台北車站和北捷中山站今天(19日)傍晚陸續發生投擲煙霧彈及傷人事件，造成多名民眾受傷。台北市刑警大隊大隊長盧俊宏晚間說明最新案情。他表示，嫌犯張文於北車及南京西路附近犯案後，於誠品南西店6樓後方跳樓，已於7點48分宣告死亡。盧俊宏說，北市府已成立反恐應變中心，所有編組人員已進駐待命，刑大偵查隊鷹眼小組也正全力調查嫌犯作案動線及動機，有無共犯等。

盧俊宏表示，19日下午約5時30分左右，在北車發現有人丟煙霧彈和汽油彈，造成有民眾OHCA，隨後台北市警局勤務指揮中心又接獲通報，沿線捷運站也有狀況，在6時40分左右，發現27歲的嫌犯張文在南京西路的誠品附近犯案，中山分局員警立即前往攔截圍捕，張文從誠品南西店6樓後方墜樓，送往國泰醫院搶救，已於7點48分宣布急救無效死亡。

盧俊宏也指出，目前台北市已經動員所有警力，在所有的公共運輸的站體加強巡邏，北市府已經在局本部成立反恐應變中心，所有相關編組人員已進駐待命，全力釐清案情。盧俊宏說：『(原音)我們台北市政府已經在局本部成立反恐應變中心，所有相關編組人員已經進駐待命，現在刑大偵查隊鷹眼小組也配合各分局的鷹眼小組全力的調查嫌犯來的動線，確定釐清他是不是1人犯案，有無共犯。』

盧俊宏表示，中正一分局一度查知張文曾經租住在中正區，先在租屋處縱火，經過台北地檢署主任檢察官的指揮偵辦下，對該住處進行搜索，發現有相關製造煙霧彈的工具與材料，警方還在全力分析張文的犯罪動機。盧俊宏說：『(原音)目前因為嫌犯已經OHCA，我們在全力的分析嫌犯最近的相關的動態交往的關係，我們希望釐清他犯案的動機。』

警方指出，張文涉犯妨害兵役治罪條例罪嫌，遭到桃園地檢署通緝中，他過去曾當過保全，目前為無業狀態，警方將根據他留下的散落物品，釐清其確切動機，但目前未查獲張文留有遺書。

國防部則表示，張文非現役軍人。

※珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。