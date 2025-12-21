北車攻擊後網傳12/25 高雄車站更大事件 男大生落網5萬交保

台北車站發生隨機殺人事件後，陳姓男大生涉嫌在 Threads 上留言「將於 12/25 在高雄車站發動更大的事件…」等恐嚇公眾安全言論，橋頭地檢署昨天指揮調查單位搜索並將他拘提到案，經檢察官訊問後認為，陳男犯罪嫌疑重大列為被告，訊後依涉犯恐嚇公眾等罪嫌諭知5萬元交保。

橋頭地檢署獲報台北車站發生隨機殺人事件後，有網友在 Threads 上留言「將於 12/25 在高雄車站發動更大的事件…」等恐嚇公眾安全言論，認此舉已危害社會大眾安全，即指派主任檢察官蘇恒毅、檢察官蔡婷潔指揮法務部調查局資安工作站及高雄市調查處鳳山站於昨天執行搜索，並拘提陳男到案；案經檢察官蔡婷潔訊問後認為，陳男犯罪嫌疑重大，諭知五萬元交保。

據了解，陳男就讀某大學，到案稱是為「提醒大家注意」。

另臺灣高等檢察署為避免恐怖攻擊事件發生，已責成全國各地檢署成立防範恐怖攻擊應變小組，橋頭地檢署已由主任檢察官及檢察官與轄區警調廉移民署等單位成立聯繫平台，隨時保持溝通聯繫並分享情資，以預防恐怖攻擊事件發生，保障民眾安全；橋頭地檢署呼籲民眾切勿於網路或社群媒留言或轉傳恐嚇公眾安全言論，以避免造成民心恐懼及影響社會安定。