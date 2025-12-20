北車攻擊案衝擊 賴總統盼重大時刻中央地方攜手合作

捷運台北車站和中山站19日晚間發生暴力攻擊事件，引發全台關注。賴清德總統今天(20日)一早就前往醫院探視傷者，之後並聽取相關單位簡報。他希望在這樣重大時刻，中央跟地方攜手合作，把衝擊降到最低。他並指示後續專案小組一定要查出兇手的犯案動機，將真相公布給台灣民眾；另外還要建立快速部隊，在第一時間就能盡快到場處理。

台北車站和中山商圈19日晚間發生攻擊案件，造成多人傷亡。賴清德總統20日一早就與行政院長卓榮泰分別前往醫院探視傷者，之後再前往警政署聽取簡報。

總統除了感謝各醫院提供傷者最好的醫療外，也對不幸罹難的民眾表達哀悼之意，並對現場阻止歹徒或協助受傷民眾的朋友表達敬意與謝意。

賴總統並肯定警政署、卓榮泰和台北市長蔣萬安在第一時間都做出應有作為。他希望在這重大時刻，中央地方要攜手合作，總統：『(原音)在這個重大時刻，我非常希望中央跟地方攜手合作，不分黨派，共同應對這個重大事情。不僅僅要把這個重大事件的衝擊降到最低，也希望能夠檢討改進，建立一套制度，不管避免或當事件發生時我們可以快速因應，保護民眾的安全。』

總統也提出幾點要求，其中一個就是要建立制度化的反恐警力，這也需要中央跟地方共同努力。他說：『(原音)我再強調警政署內政部長劉世芳部長，警政署張榮興署長要跟各縣市警察局，強化快速打擊部隊功能，一旦接獲電話一旦接獲訊息，快速部隊一定要盡速趕到，而且要有能力制止這種攻擊行為。而且我們要提升到不單純是治安的快速打擊部隊，要把它往反恐警力的布置、訓練這個制度上方面來建置，才有辦法保護台灣社會安定跟民眾的安全。』

同時賴清德也要求一定要徹查歹徒的犯案動機，包括背後是否有幫凶或受人指使，金錢來源等，務必要把真相公布給台灣社會，讓民眾清楚了解情況。此外在醫療照顧方面，他也希望除了即時的醫療服務，也要有後續長時間的健康照顧和心理輔導，這部分也希望中央與地方政府共同合作，讓事情妥善推動。

賴清德、卓榮泰、蔣萬安、國安會秘書長吳釗燮、國安局長蔡明彥均出席。法務部長鄭銘謙、交通部長陳世凱、衛福部長石崇良、內政部長劉世芳等部會首長報告。