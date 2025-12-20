北車攻擊案 賴清德肯定蔣萬安表現「盼中央地方合作」

台北市 / 綜合報導

北捷隨機傷人案造成憾事，總統賴清德今(20)日率同行政院長卓榮泰、台北市長蔣萬安等，跨部會首長前往警政署聽取專報。賴總統不只感謝卓榮泰在事發第一時間，就趕往現場，也肯定蔣萬安成立緊急小組，希望中央地方不分黨派、攜手合作。今天一早更與卓榮泰分別前往6間醫院探視傷者及慰問家屬。

行政院長卓榮泰(12.19)說：「給我們一些時間，我們全力，徹夜會來偵辦這個事情。」喊話國人給政府多點信心，北捷昨(19)日傍晚發生無差別攻擊事件，行政院長卓榮泰第一時間抵達現場，安穩民心同行的還有，內政部長劉世芳警政署長張榮興，沒過多久台北市長蔣萬安也來了。

台北市長蔣萬安(12.19)說：「對於嫌犯，嚴懲不貸，全力緝凶，相關的警戒，巡邏都會持續地加強。」全力緝凶嚴懲不貸，總統賴清德即便人未到，仍透過臉書提醒國人，務必留意自身安全，隔天一早更是馬不停蹄，抵達台大醫院聯合醫院，探視傷者及家屬，而卓榮泰同樣分頭到，三軍總醫院馬偕醫院慰問傷患，並親自從捷運雙連站，一路步行到中山站，視察大眾運輸系統維安狀況，更一起聽取警政署簡報。

總統賴清德說：「我也感謝卓榮泰院長，在昨天晚上第一時間就前往北車，我也肯定蔣萬安市長，(籌組)緊急安全小組，我非常希望中央跟地方攜手合作，不分黨派，共同應對這個重大事情。」

台北市長蔣萬安說：「面對社會治安的維護，地方和中央一定是共同努力，特別面對重大公安事件，地方和中央也是絕對攜手，一起共同維護市民以及城市的安全。」在人心惶惶的時刻，中央地方戮力同心。

