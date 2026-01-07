北車旁嚴重車禍！轎車衝撞畫面曝 女騎士慘摔「頭上腳下」

女騎士慘摔。（圖／東森新聞）





台北車站、新光三越旁今（7日）傍晚發生車禍，一輛自用小客車暴衝撞上機車，撞擊瞬間畫面曝光，女騎士遭撞後摔車，出現「頭下腳上」的驚險姿勢，所幸送醫後僅受輕微擦挫傷，無生命危險。

中正區許昌街今日17時53分許，肇事自小客車由大亞百貨停車場出入口北往南駛出道路，因不明原因暴衝，先碰撞一輛由許昌街往西行駛的普通重型機車前車頭，隨後又衝撞許昌街路邊機車停車格內5輛機車，現場一度混亂。

警方指出，本次事故除造成機車騎士擦挫傷外，另有多輛停放機車受損，詳細暴衝原因與肇責仍待進一步釐清。警方也呼籲，車輛起駛前欲進入道路時，務必隨時注意周邊車流與道路狀況，確認安全後再駛出，以確保交通安全。

小客車擦撞女騎士。（圖／東森新聞）

