北車旁天橋抗議常客鬧跳橋 警、消及時拉下救回一命

台北市今（4）日發生一起意外事件，一名男子下午3時許跑到台北車站旁忠孝西路天橋，情緒激動欲從橋上跳下輕生，警、消人員獲報趕赴現場，經勸阻後及時將他拉下化解危機。

男子在北車旁天橋欲跳橋被及時救下。（圖／翻攝畫面）

警方調查，欲跳橋男子為抗議常客陳國榮（62歲），他於2018年投資期貨血本無歸，為「0206期權受害自救會」成員，經法院判決敗訴定讞，常出現在公開場合抗議表達不滿。

陳男今日下午3時10分，跑到北市忠孝西路天橋跳橋，消防局獲報立刻派員趕赴現場緊急勸阻並將他拉下，轄區中正一分局警方到場後將他帶回派出所安撫情緒，並聯繫北投三總醫院醫師與進行電話問診，後續待家屬抵達後再評估是否送醫。

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

