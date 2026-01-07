社會中心／馬聖傑、林詠琪、嚴凱 台北報導

台北車站旁許昌街，今天晚上接近六點，發生轎車暴衝自撞意外！一名騎士遭受波及，好險只有擦挫傷，另外還有五輛機車，被撞毀！據了解，23歲的女駕駛，從地下停車場開出來，疑似太緊張，誤踩油門釀禍。

一輛轎車，莫名其妙往前暴衝，一名女騎士遭波及，連人帶車倒地，好險一旁直行轎車，煞車踩得夠快，才沒迎頭撞上。轎車車頭，卡在騎樓柱子上，撞擊力道，真的不小，遭受波及的，這一排機車也很慘，車殼破得破、碎得碎，有一兩輛幾乎形同報廢，機車車主被通知來到現場，看都看傻了。

北車旁轎車暴衝 自撞騎樓柱子「整排機車被撞毀」。 （圖／民視新聞）機車車主：「整個排氣管還有整個側邊，全部都毀掉了，不過很幸運沒有全毀啦，就看看還能不能動吧。」

機車車主：「（機車）應該是全毀了，還在想說要怎麼辦，（有傻眼嗎）有啊非常傻眼。」

驚險轎車暴衝自撞意外，就發生在台北車站許昌街上，晚上接近六點，正是下班尖峰時刻，下班族、學生族都很多，真的是驚險一瞬間。

北車旁轎車暴衝 自撞騎樓柱子「整排機車被撞毀」。 （圖／民視新聞）民視記者馬聖傑：「當時駕駛就是從我身後，這處地下停車場開出來，但她開上來的時候，疑似太過緊張誤踩油門，因此才會一路往前暴衝。」

肇事駕駛vs.家人：「就是要從停車場出來，然後車子往下滑，她停車停在那邊，車子要往下滑，然後她就趕快要停止，所以就用力了踩了油門，就衝出來了。」

23歲的肇事駕駛，自己也嚇壞，疑似開車太緊張釀禍，接下來恐怕要與機車騎士們，商討後續該如何賠償。

