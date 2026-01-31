北車旁飯店爆床蝨！旅客控滿床紅蟲 北市觀傳局出手了

（示意圖，非當事旅館照片：shutterstock／達志）

有網友指出，入住台北車站旁的飯店，進門就聞到奇怪的味道，結果到了半夜竟然看到紅色的蟲在爬，查了之後才知道是床蝨，掀開床單後更發現床墊上竟都是大大小小的蟲跟排泄物，更指飯店人員的態度也很差勁。台北市觀傳局指出，已於第一時間聯繫業者，要求全館清消作業，旅館業者隨即配合請專業消毒廠商全面檢查，將與衛生單位及相關局處對旅館進行聯合稽查，若有違規將依規定開罰。

網友說，在北車住宿真的要慎選飯店，這次住北車附近快氣死，飯店進門就有奇怪的味道，自己也沒太在意，結果到了半夜竟然出現紅色的蟲在爬，查了之後才知道是床蝨，這種蟲很容易夾帶回家這是很嚴重的問題，當然他也不敢再住了，跟櫃檯反應之後，對方一開始的態度就是覺得沒什麼，幾乎沒什麼道歉。

網友說，是他再三要求後人員才願意幫忙處理，衣服、書包等東西全部都要烘乾隔離，而且他親眼看到有蟲跑進書包裡面，接著就找不到了，後來跟櫃檯人員去檢查房間，掀開床單發現床墊上都是大大小小的蟲跟排泄物，對方一開始還說可能是其他旅客夾帶進來的想推卸責任，問題是這床墊這麼明顯，床旁邊的箱子上還有蟲的殼，根本就沒做好清潔。

觀傳局指出，接獲消息後，已第一時間聯繫業者，要求進行全館清消作業，旅館業者隨即配合請專業消毒廠商全面檢查，目前會持續掌握現場狀況，維護旅客的住宿品質及安全。

觀傳局表示，將與衛生單位及相關局處對旅館進行聯合稽查，若有違規，衛生局將依「台北市營業衛生管理自治條例」規定開罰，提醒民眾，若於住宿期間發現環境衛生疑慮，可提出消費爭議申訴，以保障自身權益，目前觀傳局未接獲北市其他旅館通報床蝨的相關案件。

