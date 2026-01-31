北車旅店驚傳「紅蟲爬滿床」！旅客控態度消極 觀傳局出手了

生活中心／李紹宏報導【 1/31 15:47 發稿 ｜ 16:08 更新：新增業者回應 】

近日一名旅客在入住北車附近的知名旅店時，走進房間後就聞到異味，到半夜驚覺床鋪有紅色蟲子爬行，疑似是極難根除的「床蝨」。這名旅客控訴，業者在第一時間態度消極，幾乎沒有道歉，再三要求後才願意處理，甚至疑似推卸責任，讓他相當傻眼。北市觀傳局強調，將介入調查；業者回應，確定房內蟲隻為床蝨，也正在和該旅客討論賠償事宜。

廣告 廣告

台北車站週邊一間知名旅宿驚傳衛生疑慮，北市觀傳局將著手調查。（圖／翻攝自旅宿官網）

這名旅客在Threads上表示，走近房間時雖聞到異味，但起初不以為意，直到深夜目擊紅色蟲子在爬，查了之後才知道是床蝨，嚇得他不敢再住。

旅客控訴，在跟櫃檯反應後，他們一開始態度就是覺得沒什麼，不過就是蟲，也幾乎沒什麼道歉，是旅客再三要求後，他們才願意處理。後來，旅客更親眼看到有蟲跑進書包，接著就消失無蹤，讓他大崩潰。

旅客透露，一開始業者還說，可能是其他旅客夾帶進來蟲子，疑似想推卸責任，但旅客認為，床旁邊的箱子上還有蟲的殼，明顯就沒做好清潔，況且不論是哪裡來的，就是被嚴重影響到，也說隔天還要上班，相當無奈，認為業者的處理態度不佳。事件一出，北市觀傳局隨即在底下留言，強調會立刻處理。

《三立新聞網》實際詢問，業者表示，該旅客僅住一晚，事發後立即做處理，經除蟲公司證實，確定為床蝨，隨後把房間封閉，也預計過年前封館大清消。針對此事件，業者除了向旅客致上最大歉意，目前也正討論賠償方式。

更多三立新聞網報導

2026馬年紅包怎麼發？紅包行情、禁忌 換新鈔資訊一文看懂

交通新制1/31上路！罰鍰加重「最高6萬」 車子當場被拖走

雨神降臨！「這時段」華南雲雨東移全台有雨 最低恐探10度

蔡英文2028將角逐總統？前幕僚打臉嗆別鬧了 揭她「真正動向」

