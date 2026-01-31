北車旅館爆「床蝨到處爬」排泄物炸床墊！業者回應曝光

有民眾昨（30）日在社群網路發文，表示自己住進北車附近的一間旅店，結果半夜看到有蟲在爬，掀開床墊發現許多紅蟲跟排泄物，查了之後才發現是俗稱臭蟲的床蝨，讓他直呼「根本就沒做好清潔」。

原PO在Threads發文表示，自己近期住在北車附近的旅館，剛進飯店門就聞到奇怪的味道，但自己也沒太在意，結果半夜竟然看到紅色的蟲在爬，查了之後才知道是床蝨，這種蟲很容易夾帶回家。

他進一步稱，自己要求櫃台處理，「但他們一開始的態度就是覺得沒什麼，不過就是蟲」，再三要求才處理。原PO指出，衣服、書包等東西全部都要烘乾隔離，但這時卻親眼看到有蟲跑進書包裡面，「接著就找不到了，大崩潰」。

原PO還說到，後來跟櫃檯人員去檢查房間，掀開床單發現床墊上有大大小小的蟲跟排泄物，他們一開始還說可能是其他旅客夾帶進來的，問題是這床墊這麼明顯，床旁邊的箱子上還有蟲的殼。他最後不滿表示，「況且不論是哪裡來的，我就是被嚴重影響到了，房間不能住，東西都要清潔，還要怕把蟲帶回家，半夜發現的導致我都沒什麼睡，一直在處理，隔天還要上班，真是謝謝了」。

文章曝光後，台北市觀傳局回應，「觀傳局收到了，立刻來了解處理」。根據《TVBS新聞網》報導，業者回應，坦承館內有蟲害疑慮，事件發生在深夜，收到通報立即採取行動，讓旅客更換房間，也協助其衣物進行高溫烘乾消毒。隔日專業消毒公司針對蟲害房間展開最高規格臭蟲清消，並封鎖該房間，其餘房間當前未發現類似狀況，業者為求慎重，擬在下周一（2/2）獲完整行程表，立即展開全館大清消。

