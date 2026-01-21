北車明舉行無差別攻擊應變演練 下午2時起周邊將發送細胞簡訊

台北市政府將於明日下午2時至3時，於台北車站特定區域辦理「高強度無差別攻擊危安實兵演練」。圖為先前於市府站舉行應變演練。（資料照／鄒保祥攝）

去年底台北市中山捷運站、台北車站發生隨機攻擊案件，為確保台北車站特定區面對突發危安事件的緊急應變能力，台北市政府將於明日下午2時至3時，於台北車站特定區域辦理「高強度無差別攻擊危安實兵演練」，並將發送避難疏散告警細胞簡訊，民眾屆時無須驚慌。

台北市政府表示，特定區為四鐵共構車站，除了是首都圈最重要陸上交通樞紐外，每天出入民眾多達60至80萬人次，具有佔地廣大、地下空間複雜、管理單位多元等特性，所以也是我國最早成立聯合防災中心的共構車站。

北市府說，本次演習目的為檢視特定區內各單位針對重大危安事件的因應具體作為。演習設定特定區內多處場域同步發生危安事件，突破過往預設劇本的模式，改以「實地、實景、有想定」方式進行，結合聯合防災中心運用現有設施設備及人員，真實演示各單位間的處置能力與聯合運作機制。

北市府指出，驗證項目包含聯合防災中心啟動及橫向通報、不同警察單位無線電通報及分工、大量傷病患處置及「災防告警細胞廣播訊息」（CBS）發送演練等。細胞簡訊內容為「1月22日14:05於台北車站發生重大治安案件，為維護人身安全，請保持冷靜、就近找掩護躲避，避免圍觀。」發送範圍為台北車站半徑1公里。

北市府說，本次演習規模盛大，範圍涵蓋特定區內著名的「9大事業體」（包括四鐵、四個地下街及微風商場）。並特別結合交通部鐵道局、鐵路警察局、捷運警察隊等中央及公、民營單位，共同投入資源。透過跨機關的聯繫功能整合，驗證發生突發事件時，如何迅速達成聯合指揮與資源調度，以減輕危害並確保特定區正常運作。

北市府特別提醒，屆時台北車站周邊或正在站內候車的民眾，手機將收到警訊通知，請勿驚慌。此外，演習期間站內部分區域將進行人員疏散避難及管制措施，請民眾配合現場引導人員指示。

北市府建議，明日下午行經台北車站的旅客，請務必提早安排行程或預留充裕時間，以免受到演練管制影響。對於演習期間造成的不便，也敬請市民及旅客見諒；因為透過高強度、趨向真實的演練驗證重要車站的聯防機制，才能確保災害發生時將傷害降至最低，守護台北交通樞紐的運作無虞及每位旅客的生命安全。



