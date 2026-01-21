北車明14時-15時危安演練！收警報勿驚慌 影響範圍曝

台北市政府將於明（22）日14到15時期間，在台北車站特定區辦理聯合危安演練。（示意圖／東森新聞）





先前發生北車、中山站隨機攻擊事件，為確保台北車站特定區面對突發危安事件的緊急應變能力，台北市政府將於明（22）日14到15時期間，在台北車站特定區辦理聯合危安演練，並在範圍內發送「災防告警細胞廣播訊息」，提醒民眾若收到警報勿驚慌。

台北車站將進行危安演練

台北市政府表示，特定區為四鐵共構車站，除了是首都圈最重要陸上交通樞紐外，每天出入民眾多達60至80萬人次，具有佔地廣大、地下空間複雜、管理單位多元等特性，也是我國最早成立聯合防災中心的共構車站。本次演習目的為檢視特定區內各單位針對重大危安事件的因應具體作為。演習設定特定區內多處場域同步發生危安事件，突破過往預設劇本的模式，改以「實地、實景、有想定」方式進行，結合聯合防災中心運用現有設施設備及人員，真實演示各單位間的處置能力與聯合運作機制，驗證項目除聯合防災中心啟動及橫向通報、不同警察單位無線電通報及分工、大量傷病患處置及「災防告警細胞廣播訊息」（CBS）發送演練等。

發送範圍包含哪些區域？

本次演習規模盛大，發送範圍包含台北車站半徑1公里，涵蓋特定區內著名的9大事業體，包括四鐵、四個地下街及微風商場。台北市政府特別結合交通部鐵道局、鐵路警察局、捷運警察隊等中央及公、民營單位，共同投入資源。透過跨機關的聯繫功能整合，驗證發生突發事件時，如何迅速達成聯合指揮與資源調度，以減輕危害並確保特定區正常運作。

台北市政府特別提醒，演習期間將同步進行「災防告警細胞廣播訊息」（CBS）發送演練。屆時台北車站周邊或正在站內候車的民眾，手機將收到警訊通知，請勿驚慌。此外，演習期間站內部分區域將進行人員疏散避難及管制措施，請民眾配合現場引導人員指示。台北市政府建議，於1月22日下午行經台北車站的旅客，請務必提早安排行程或預留充裕時間，以免受到演練管制影響。對於演習期間造成的不便，敬請市民及旅客見諒。

