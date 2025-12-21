北車案「路邊救命醫師」找到了！台大醫師父女檔：救人是天職

蔣萬安（左）、台大醫院醫師顏瑞昇（右）受訪。（鏡新聞）

台北車站及中山商圈於19日發生隨機攻擊事件，造成包含嫌犯在內4人死亡、多人受傷。在驚魂動盪之際，一對父女醫師挺身而出投入救援，給予傷者最即時的幫助，成了現場安定人心的暖流。台北市長蔣萬安今（21）日受傷者請託，親赴台大醫院向救人的醫師轉達深切謝意。

案發當時，受傷的黃姓女子在混亂中獲得兩位熱心民眾即時包紮與安撫，黃女目前在中興院區休養，特別請求台北市政府協助尋人。經市府查證，這兩位英勇施救的民眾為台大醫院急診醫學部主治醫師顏瑞昇及其女兒顏均蓉。

蔣萬安今日下午前往台大醫院向顏瑞昇轉達感謝之意。顏瑞昇表示，救人是醫生的天職，案發當時，他與女兒剛好在對街準備用餐，看到現場有多輛救護車後，立即前往協助傷者評估與處理。

顏瑞昇謙虛表示，現場的緊急醫療網、救護技術員處置、警方維安及民眾協助都非常得宜，父女倆只是以醫師專業能力提供幫助，他希望逝者安息、傷者早日康復，並呼籲社會大眾相信社會溫暖，有需要時大家都會伸出援手。





