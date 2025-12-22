北車為余家昶急救的是他！哀慟還原全過程：當下有好多學生，謝謝你的勇敢

張文隨機攻擊事件導致4死11傷。圖／攝影鄒保祥

台北市19日傍晚發生重大隨機殺人事件，現年27歲的張文先是多處縱火、在台北車站投擲煙霧彈，再前往中山南西商圈持刀隨機攻擊，造成4死11傷，其中包括張文畏罪墜樓身亡。更讓人痛心的是，首位死亡被害者余家昶是因第一時間挺身制止，與張文搏鬥期間遭持刀重傷後不治，就有一位民眾分享，他看見倒地的余家昶後第一時間上前協助，並與他人合力止血、持續急救至救護人員接手，雖然余家昶仍不幸逝世，但這場急救也引發社會關注。

張文隨機攻擊事件始末

回顧此案，張文在正式發動攻擊前早已在台北市區內三度縱火，並在警方鎖定身份、準備動身逮捕前，搶先在人潮密集區發動攻擊，先是於19日傍晚朝台北車站捷運站投擲5顆煙霧彈，並對上前制止的57歲民眾余家昶揮刀攻擊，導致後者緊急送醫後，仍因心肺穿刺傷於晚間8時7分宣告不治，成為首名死亡被害者。

張文犯案後迅速離開現場，返回投宿的旅館進行短暫整備與休息，不久後再度現身中山南西商圈，先是在大馬路上投擲煙霧彈製造混亂，隨後悠哉走向人群，趁著民眾不注意時掏出長刀、見人就砍，造成多名民眾受傷倒地。張文行兇後逃入商場，最後從誠品南西店6樓墜樓輕生，送醫搶救後仍於晚間7時48分宣告不治身亡。

張文犯後在誠品頂樓墜樓。圖／警政署提供

第一個為余家昶急救的是他！慟曝搶救過程：謝謝你的勇敢

一名網友20日也在Threads上分享自身經歷，事發當天正好是他在台北車站附近出席急救人員的最後一天課程，更直言若非公司要求，他才不會乖乖坐在教室裡聆聽有關急救人員的課程。下課後的原PO在傍晚5時20分許前往北車，並與女友分享拿到急救人員的證照的消息，當他27分抵達北車時就看見站內煙霧彌漫，起初還以為是失火，未料卻看到一名男子趴在地上。

由於該名男子穿著厚厚的外套，原PO一開始只看見對方臉部有些血跡，但人已失去意識，與其他熱心民眾為男子翻身後，才看見衣服上大片血跡，嚇得2人趕緊替對方止血，同時狂喊救護車、AED，隨後也為男子進行一連串急救，直到救護人員到場，並將受害者抬上擔架、送去醫院。原PO約5時46分點開新聞報導後，才發現張文在北車展開恐怖攻擊、丟擲煙霧彈一事，後來離開北車時也看到許多消防車及警察到場。

北捷發生隨機殺人事件後，警方高度戒備。圖／攝影李智為

原PO後來上了女友的車準備回家，同時為受害人祈禱，怎料後來還看見中山區發生的後續隨機攻擊事件，以及他急救的那位男子送醫後仍重傷不治的噩耗：「一切的一切真不像現實，從來沒想過這種事情會發生在眼前。感謝大哥的制止讓多數民眾沒有受到波及，當下有好多學生，謝謝你的勇敢，真的謝謝。」

PO文曝光後引起熱議，不少網友都留言感謝原PO的見義勇為：「剛好公司安排了急救課程給你讓課，也剛好你最後一堂課結束、拿到了證照，真的是冥冥中的安排，讓你出手幫助了那位大哥，你很棒！真的很感謝你的出手幫忙，也請注意自己的身心狀況，祝你一生平安健康」、「感覺是命運讓你上完課遇到北車大哥，雖然很不幸他還是離開了，但你的陪伴也是一種安慰，無論最後結局為何，我一定不會希望自己孤零零的躺在地上，都沒有人試圖幫助我」、「我們都希望急救課程永遠都派不上用場，但只要萬一有一天需要的時候，都會覺得很需要、很必要、很值得、很應該要上，感謝你當下的支持跟幫助，也希望你不要留下心理陰影！」

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



