北車無差別攻擊演習「重現煙霧彈情境」 蔣萬安親坐鎮視察
北捷台北車站與中山站去年12月19日傍晚發生嚴重隨機殺人事件，27歲的張姓通緝犯在捷運站內丟擲煙霧彈並持大刀砍傷路人，最終釀成4死11傷重大傷亡。台北市政府今天（22日）下午2點到3點進行無差別攻擊演習，模擬極端情況下的緊急應變，台北市長蔣萬安也親自到場視察，測試在混亂中能否迅速建立指揮體系，將傷害降到最低。
今天的演練中還原張嫌去年使用的煙霧彈與刀械，鐵路警察與編組人員在煙霧瀰漫中即刻出動，對嫌犯進行大外割等壓制，並同步協助疏散旅客，演練如何將倒地民眾迅速抬出。此次演習也動員捷運警察、鐵路警察、消防局及車站站務人員等多個單位，共340人參與演練。另外，現場9處區域也都派設觀察員，提醒民眾現場正進行演習，無需恐慌。
蔣萬安致詞時，先是對昨夜基隆火災、消防員詹能傑殉職一事表達默哀，針對此次演習，他表示，上次演習選在市政府捷運站結合商場進行演練，而今天選在四鐵共構的台北車站，有4條地下街及1座大型百貨商場，動線更複雜、維安難度極高，他也感謝所有參與演練的夥伴同仁，「看到各位的表現，我要給予各位非常大的肯定」。（責任編輯：王晨芝）
無差別攻擊演習，台北市長蔣萬安到場視察。
