北車無差別攻擊震驚社會 劉世芳：請花時間看完小橘書

台北車站及中山商圈發生無差別殺人案震驚全台，《台灣全民安全指引》俗稱「小橘書」再度引發討論。內政部長劉世芳今（22）日在立法院再次呼籲，請全民花時間將「小橘書」完整翻閱一遍，若遭遇突發狀況時，將更能保持冷靜並思考避難方式。

內政部長劉世芳。（資料圖／中天新聞）

立法院內政委員會今天邀集內政部長、衛福部長、交通部長、警政署長、國安會秘書長、國安局長、法務部長，針對計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢。會中針對「小橘書」的實用性引發討論，部分網友認為書中關於毒化物災害、大量出血處理、焦慮情緒應對等內容具有實用價值，但也有其他網友持不同看法。

廣告 廣告

賴政府發放 《台灣全民安全指引》。（資料圖／中天新聞）

劉世芳在質詢時說明，目前「小橘書」在各縣市的發放比例已達到86%，發送成功率約7成。她強調，民眾若能仔細閱讀「小橘書」內容，包括緊急避難時的應對方式、QRcode掃描功能以及報案電話等資訊，都有清楚標示。

劉世芳進一步表示，「請大家花點時間把『小橘書』從頭翻閱一遍，如果有碰到狀況的時候，更能冷靜思考如何避難，這是我們最大功用。」她認為透過事前熟悉手冊內容，能在危急時刻發揮關鍵作用，提升民眾自我保護能力。

延伸閱讀

三峽雙刀男闖加油站潑液體喊「維護世界和平」！遭裁准羈押

賴清德尷尬了！要員警反恐訓練遭酸「單警沒裝備要反什麼恐」

無業男張文無就醫紀錄！曾當月薪4萬保全「母有小額資助」