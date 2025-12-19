北車無差別殺人嫌犯張文死亡！繼鄭捷事件後北捷最重大案件

台北捷運今天（19日）傍晚發生暴徒投擲煙霧彈並砍人事件，27歲犯嫌張文在台北車站內丟擲煙霧彈並持刀刺傷路人，造成1死1傷，隨後轉移至中山站街頭投擲多枚煙霧彈，並拿出利刃隨機攻擊逛街民眾，再造成2名男子當場失去呼吸心跳、4人受傷送醫，全案共造成3死6傷。北捷歷年發生過數起隨機傷人案，其中最嚴重為2014年的鄭捷案。

張嫌在北車投擲煙霧彈導致民眾瘋逃。（圖／threads網友jiehong0914授權提供）

台北捷運自通車以來曾發生數起隨機傷人案件，造成社會驚恐與陰影。其中以2014年5月21日的鄭捷案最為嚴重，當時年僅21歲的兇嫌鄭捷在台北捷運板南線龍山寺站至江子翠站行駛中的列車車廂內持刀隨機攻擊乘客，造成4人死亡、24人受傷。此案是台北捷運自通車以來首起致命的隨機殺人事件，對台灣社會造成極大衝擊，警政署事後派保警支援，開啟「見警率」維安模式。鄭捷最終被判處四個死刑，並於2016年執行槍決。

2015年7月20日，台北捷運中山站也曾發生隨機傷人案，27歲嫌犯郭彥君持偷來的水果刀，在捷運站下手扶梯時對4名路人進行攻擊，造成4人輕傷。嫌犯稱因長期失業心情鬱悶犯案。2024年11月8日，42歲王女於台北捷運板南線列車車廂內持美工刀隨機揮砍，導致1名男高中生臉部劃傷，現場有多名民眾合力壓制，其中包含一名警察。

鄭捷2014年在北捷內持刀進行無差別殺人造成4死。（資料圖／中天新聞）

2025年4月15日，台北捷運石牌站也發生隨機傷人事件，40歲林女於下班時間持水果刀隨機傷人，造成1名女乘客背後受傷。嫌犯疑似精神狀況不穩，當場遭制伏。而19日發生的連環攻擊案，是繼鄭捷案後北捷最嚴重的隨機攻擊事件。

