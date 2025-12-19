北車無差別殺人男遭起底！桃園住處曝光「逃兵」遭通緝

台北市今（19）日下午接連發生無差別攻擊事件，一名27歲張姓黑衣男子先後在台北捷運板南線台北車站M7出口一帶投擲煙霧彈，並持刀隨機攻擊民眾，造成至少多人命危。張嫌犯案後逃往誠品南西店，最終從高處墜樓，送醫後宣告不治。

犯嫌住處曝光。（圖／中天新聞）

警方調查，張男為逃兵通緝犯，因遷移戶籍未申報，導致原定於113年11月25日報到的教育召集令無法送達，涉嫌違反妨害兵役治罪條例，桃園地檢署已於114年7月11日發布通緝。由於張嫌已身亡，檢察官將以不起訴處分結案，但仍將持續釐清其犯案動機。

進一步調查發現，張嫌今年1月起在中正區租屋，平時無固定工作，曾短暫擔任保全。警方調閱沿線監視器，確認張嫌自台北車站徒步前往南西商圈，途中未發現有民眾受傷情形。至於台北車站及南西商圈內倒地的傷者，均為遭刀械攻擊導致心肺功能停止（OHCA），與煙霧彈本身無直接關聯。全案震驚社會，警方已加強捷運及商圈巡邏戒備，並呼籲民眾提高警覺，若發現可疑行為立即通報。

