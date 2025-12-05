北車無障礙體驗會：「首都門面」寸步難行！身障團體籲全面改善設施與指引

由多個身心障礙團體共同發起的「台北車站無障礙路線體驗行動」5日下午在台北車站大廳展開。發起單位及與會主管機關、民代等一同以輪椅實際體驗台北車站的無障礙動線。身心障礙聯盟常務監事劉金鐘指出，台北車站每日旅運量將近 60 萬人，也是國家首都重要門面，卻讓身心障礙者必須在充滿障礙的環境中艱難行走，他說：「你們(一般乘客)是從從容容游刃有餘，我們(身障者)卻是匆匆盲盲連滾帶爬，這不是單純不便，而是制度性的忽視。」

根據現場調查，目前台北車站一樓大廳通往地下一樓的無障礙設施僅有一部附掛式樓梯升降平台，且須等待 6–10分鐘由工作人員操作，而通往二樓則完全沒有無障礙路線，不但沒有指示標誌，且必須繞行到外面，對使用輪椅或推車的民眾形成高度不便。以全台 5.1% 身心障礙者人口推算，理論上每日會有約近 3 萬名身障者進出台北車站特定區，但卻在這最重要的公共場域面臨重重阻礙。劉金鐘本身也是脊髓損傷社會福利基金會副董事長、同時也是台灣無障礙設施規範起草人之一。他說，無障礙設計不是額外服務，也不是「給身障者的福利」，而是確保所有人都能自由出行的基本人權。

↑圖說：北車無障礙體驗活動，身障團體呼籲，首都門面不應讓身障者寸步難行，盼獲得改善。（圖片來源：主辦單位提供）

今日的體驗活動從台鐵一樓服務中心前出發，郭昱晴立委、陳菁徽立委時代力量發言人鄭宇焱等，親身體驗以輪椅行經戶外的K1電梯，再至捷運台北站地下一樓的過程。沿途多位參與者感受到標示不清、指示中斷、路線繞行，以及斜坡坡度不佳等問題，大家都深深感受到現行規劃與實際需求所存在的巨大落差。

台灣失智症協會也提出，除了「行動無障礙」，「認知無障礙」的面向同等重要，若能改善車站成為「更清楚、好理解、易辨識」的環境設計，並增加友善支援，輔助認知障礙族群記憶和判斷，支持安全自由行動，實現交通全面無障礙。

發起單位提出四項核心訴求，一為全面改善台北車站特定區的無障礙設施。二為建置連續、明確且不中斷的無障礙指示系統。三為提升資訊透明度，建立可查詢的無障礙動線圖資。四是培訓站務人員理解並具備基本的辨識與應對能力。台鐵北區營運處處長王兆賢回應，透過今天的實地演示，他有感受到發起單位的訴求與問題，台鐵將會研究如何改善，來符合大家的需求。

↑圖說：由多個身心障礙團體共同發起的無障礙路線體驗行動5日下午在台北車站大廳展開，出席民代搭輪椅與身障者體驗台北車站的無障礙動線。（圖片來源：主辦單位提供）

本次行動發起單位包含中華民國身心障礙聯盟、中華民國聾人協會、財團法人脊髓損傷社會福利基金會、中華民國身心障礙聯盟、台北市脊髓損傷者協會、新北市脊髓損傷者協會、台北市盲人福利協進會、台灣失智症協會及中華民國聾人協會、台灣輪椅人協會等。多位立委及市議員也到場支持。主管機關和營運單位，包含交通部、台鐵公司、高鐵公司、台北市政府、台北捷運公司、桃園捷運公司、台北轉運站等營運都有出席。

