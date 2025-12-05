北車無障礙體驗行動登場 身心障礙團體呼籲：首都門面不應讓身障者寸步難行

12月5日下午2點，由多個身心障礙團體共同發起的「台北車站無障礙路線體驗行動」正式在台北車站大廳展開。本次行動的發起單位都派代表出席，包含中華民國身心障礙聯盟理事長、中華民國聾人協會常務理事牛暄文、財團法人脊髓損傷社會福利基金會副董事長、中華民國身心障礙聯盟常務監事劉金鐘、中華民國脊髓損傷者聯合會副理事長官有文、台北市脊髓損傷者協會常務理事盧可明、理事洪文隆 (北市身權小組委員)、新北市脊髓損傷者協會、台北市盲人福利協進會、台灣失智症協會政策副組長李佩璇，以及中華民國聾人協會、台灣輪椅人協會等，立委郭昱晴、陳菁徽、時代力量發言人鄭宇焱、台北市議員鍾珮玲辦公室、台北市議員徐立信辦公室也到場支持，與身心障礙者多元族群共同為通行平權發聲。

12月5日下午2點，由多個身心障礙團體共同發起的「台北車站無障礙路線體驗行動」正式在台北車站大廳展開。

廣告 廣告

活動邀請到台北車站特定專用區的主管機關和營運單位，包含交通部、台鐵公司、高鐵公司、台北市政府、台北捷運公司、桃園捷運公司、台北轉運站等營運與主管機關，以及立法院與台北市議會的民意代表，一同以輪椅實際體驗台北車站的無障礙動線，檢視台灣最繁忙交通樞紐的現況與問題。

身心障礙聯盟常務監事、脊髓損傷社會福利基金會副董事長、同時也是台灣無障礙設施規範起草人之一的劉金鐘指出，台北車站每日旅運量將近 60 萬人，也是國家首都重要門面，卻讓身心障礙者必須在充滿障礙的環境中艱難行走。「一般旅客幾十秒可以到達地下一樓，但身障者卻要繞到室外搭電梯，再進入捷運區，然後再轉往台北車站的地下一樓。」劉金鐘表示：你們(一般乘客)是從從容容游刃有餘，我們(身障者)卻是匆匆盲盲連滾帶爬，這不是單純不便，而是制度性的忽視。

12月5日下午2點，由多個身心障礙團體共同發起的「台北車站無障礙路線體驗行動」正式在台北車站大廳展開。

根據現場調查，目前台北車站一樓大廳通往地下一樓的無障礙設施僅有一部附掛式樓梯升降平台，且須等待 6–10 分鐘由工作人員操作；而通往二樓則完全沒有無障礙路線，不但沒有指示標誌，且必須繞行到外面，對使用輪椅或推車的民眾形成高度不便。

以全台 5.1% 身心障礙者人口推算，理論上每日會有約近 3 萬名身障者進出台北車站特定區，但卻在這最重要的公共場域面臨重重阻礙。劉金鐘指出，無障礙設計不是額外服務，也不是「給身障者的福利」，而是確保所有人都能自由出行的基本人權。

今日的體驗活動從台鐵一樓服務中心前出發，郭昱晴立委、陳菁徽立委時代力量發言人鄭宇焱等，親身體驗以輪椅行經戶外的 K1 電梯，再至捷運台北站地下一樓的過程。沿途多位參與者感受到標示不清、指示中斷、路線繞行，以及斜坡坡度不佳等問題，大家都深深感受到現行規劃與實際需求所存在的巨大落差。

台灣失智症協會也提出除了「行動無障礙」，「認知無障礙」的面向同等重要，若能改善車站成為「更清楚、好理解、易辨識」的環境設計，並增加友善支援，將可以輔助認知障礙族群記憶和判斷，支持安全自由行動，實現交通全面無障礙。

發起單位提出四項核心訴求：

一、全面改善台北車站特定區的無障礙設施。

包含提升電梯數量與位置配置，並確保替代路線。

二、建置連續、明確且不中斷的無障礙指示系統。

目前的標示零散、模糊，需重新整合，能明確指出地標與方向指引（簡明的圖文標示、適當的顏色對比、降低反光與複雜視覺干擾），讓民眾好理解及辨識。

三、提升資訊透明度，建立可查詢的無障礙動線圖資。

政府網站及地圖平台應提供正確設施資訊，讓使用者能提前規劃路線。

四、培訓站務人員理解並具備基本的辨識與應對能力，在失智或疑似失智旅客表現出困惑或需要協助時主動提供支持。

透過體驗與說明，發起單位希望有關單位與社會大眾能理解：許多看似可通行的動線，對輪椅使用者而言卻是巨大挑戰，期待能持續推動改善措施，協助公共場域邁向平權。

台鐵北區營運處處長王兆賢回應表示：透過今天的實地演示，他有感受到發起單位的訴求與問題，台鐵將會研究如何改善，來符合大家的需求。發起單位表示，12 月 5 日的行動不只是一次體驗，更是對政府與社會的提醒：真正的無障礙不是口號，而是要讓每位市民都能自由、安全、無礙地抵達他們想去的地方。