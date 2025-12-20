北車煙霧彈地點竟與漫畫場景重疊 作家LSS發文:巧合讓人發毛

張嫌投擲煙霧彈的地點，竟與漫畫作品《燃燒的西太平洋》中描繪的大爆炸場景高度相似。 圖/取自 LSS 毛球 臉書粉專

[Newtalk新聞] 台北市昨（19）日晚間發生重大隨機攻擊事件，27歲犯嫌張文先在台北車站捷運M8出口投擲煙霧彈，隨後轉往中山站百貨「誠品南西」持刀隨機攻擊，造成多人死傷，最終張男墜樓身亡，事件震驚社會，就在事件發生後，知名作家梁紹先（筆名 LSS）在臉書粉專「LSS 毛球」發文指出，張嫌投擲煙霧彈的地點，竟與其漫畫作品《燃燒的西太平洋》中描繪的大爆炸場景高度相似，引發網友熱烈討論，直呼「巧合到令人不寒而慄」。

廣告 廣告

作家梁紹先（筆名 LSS）表示，他是在剛獲得相關資訊後，注意到現實事件與漫畫情節的重疊之處，漫畫中設定的爆炸地點，是從台北車站 M7 出口望向 M8 出口的地面位置，爆炸點落在 M3 至 M8 出口軸線上、且較接近 M8；而此次煙霧彈實際投擲的位置，也同樣位於 M3 至 M8 出口的軸線附近，地點幾乎重疊。

梁紹先進一步分析指出，對於經常出入北車的人而言，M7 至 M3 的 B1 區域人潮相對較少，具備「隱蔽準備」的條件，而只要短時間移動，就能進入淡水線與板南線交會、人流最密集的核心區域，「漫畫當初正是基於這樣的空間特性進行設定，才選擇該處作為引爆點。」

他也不禁反問：「莫非那個地方，冥冥之中真的適合先隱蔽準備，然後發動恐攻？」並強調相關畫面出自《燃燒的西太平洋》第一集。

貼文曝光後，引來大批粉絲留言，有人半開玩笑表示「老師我真的擔心您哪天會被時空管理局找去問話」、「這個巧合真的讓人發毛」，也有人調侃「畫之前是不是該先公告半年」、「不然乾脆改畫財經主題比較安全」。

不過也有網友理性提醒，現實中的暴力事件不應過度浪漫化或與創作劃上等號，呼籲社會回到事件本身，檢討公共安全與預警機制，避免類似悲劇再次發生。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

誠品員工爆墜樓處原堆滿紙箱遭清空 兇嫌張文疑非畏罪自殺？

持續更新》北車中山砍人 4死.1重傷.3中傷.1輕傷 6人自行就醫