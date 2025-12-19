北車煙霧彈攻擊男受傷 台大醫院：搶救中

▲ 北車發生煙霧彈攻擊事件，一名男性遭到攻擊，目前正在台大醫院救治。（圖／翻攝記者爆料網）

[NOWnews今日新聞] 捷運台北車站今（19）日下午5時許發生煙霧彈突襲意外，一人倒地送醫急救。台大醫院晚間證實，確實有收到個案，但目前仍在搶救中，詳細涉病人隱私無法說明。

北捷板南線台北車站M7出口今（19日）下午5時24分許傳出一起驚悚意外事件！有目擊民眾指出，當時正準備要出站時聽到一聲爆炸聲，而後便飄散大量濃煙，疑似有不明人士丟擲煙霧彈導致。而從民眾拍下的畫面可見，現場有大量乘客驚慌竄逃，場面相當混亂。而有一名男子疑似遭到波及倒地不起。救護人員到場後，發現男子呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，緊急送往台大醫院搶救。

