北車煙霧彈攻擊釀2傷送醫！嫌犯戴防毒面具畫面曝 中正一分局回應了

記者林盈君／台北報導

19日晚間5時許，台北車站M7出口，遭人丟擲煙霧彈，引發民眾恐慌，其中釀1位民眾吸入濃煙、另一位民眾疑似制止嫌犯，遭對方持長刀砍傷，當場失去生命跡象，對此，警方已緊急展開追查，中正一分局忠西所長賴何杰到場，發現地上遺留多顆煙霧彈殘骸，正積極調閱監視器釐清案情。

台北車站M7出口，遭人丟擲煙霧彈，造成2位民眾受傷。（圖／翻攝畫面）

據了解，今天傍晚，民眾報案於台北車站站M7出口，有人丟擲多顆煙霧彈，造成2位民眾受傷，其中，57歲的余姓民眾，疑似因制止嫌犯遭砍傷，當場失去呼吸心跳，受傷倒臥在地，警方指出，已緊急送往台大醫院救治，目前正調閱監視器畫面，鎖定嫌犯特徵，持續追緝。

廣告 廣告

台北車站M7出口驚傳攻擊事件，1名民眾欲制止歹徒被砍成重傷。（圖／民眾提供）

台北車站M7出口，遭人丟擲煙霧彈，造成2位民眾受傷，嫌犯畫面曝光。（圖／翻攝畫面）

台北車站M7出口，遭人丟擲煙霧彈，造成2位民眾受傷。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

家暴男19刀捅死女友！見她倒臥血泊求救冷漠抽菸 法院一審判決出爐

憲法法庭突圍復活！宣告《憲訴法》修法條文違憲、即日起「失其效力」

剴剴生母申請補償金180萬！檢察官狠打臉：未盡人母責任「沒資格」駁回

花蓮洪災夫妻檔失聯！歷經3月挖出遺骸「非人類」 女兒泣：我們不放棄

